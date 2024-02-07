Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε

Ταύρος

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στη φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Δίδυμοι

Εάν αφεθείτε και αντιδράσετε αυθόρμητα θα κάνετε ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος στον τομέα της καριέρας σας σήμερα. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς και διπλωματική γλώσσα… Εάν είστε σε μια σχέση θα πρέπει να δείξετε υπομονή και εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας, ειδικά εάν βρίσκεται στα πρώτα της βήματα η σχέση σας.

Καρκίνος

Μη επιτρέπεται αν σας παίρνει η θλίψη από κάτω. Υπάρχει συναισθηματική αναστάτωση και μπερδεμένα συναισθήματα κατά την διάρκεια της μέρας. Νιώθετε ψυχική κόπωση… Προχωρήστε με θάρρος και δύναμη. Εκφράστε τα συναισθήματα σας και αφήστε το σύμπαν να κάνει την δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί…

Λέων

Ίσως να χρειάζεστε κάποια αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον για να μπορέσετε να ξεφύγετε από την ρουτίνα. Εάν έχετε εξαρτημένη θέση εργασίας, ίσως σας επιτρέψουν σήμερα να το πραγματοποιήσετε. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα… Γι τους δεσμευμένους, διατηρήστε την καλή σας διάθεση αλώβητη και μην παρασύρεστε σε λογομαχίες με το ταίρι σας για μικρά και ασήμαντα.

Παρθένος

Με την διαίσθηση σας σε έξαρση θα μπορέσετε να διαγνώσετε τα αίτια των προβλημάτων στο οικογενειακό σας περιβάλλον και να βοηθήσετε σημαντικά στην διευθέτηση ή την επίλυση τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε ίσως θα πρέπει να τις αναβάλετε, να ασχοληθείτε με την αρτιότερη οργάνωση για να επιτύχετε σημαντικά πράγματα μελλοντικά.

Ζυγός

Μείνετε για λίγο παρατηρητές και μην υπογράφετε συμβόλαια, μέχρι να δείτε τι σας συμφέρει. Έχετε δυναμισμό και δημιουργικότητα, αλλά θα υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση. Ωφεληθείτε από την ημέρα για περισυλλογή. Ερωτικά προσέξτε μην οδηγηθείτε σε μπλεξίματα που ίσως σας αποσπάσουν από την εργασία σας.

Σκορπιός

Εάν ελπίζατε σε ένα θαύμα τον τελευταίο καιρό, ίσως και να σας συμβεί σήμερα! Η τύχη σας ανοίγει κάποιες πόρτες, σε άλλους στην προσωπική ζωή, σε άλλους στην επαγγελματική. Γίνεστε σκληροί ωστόσο με κάποια άτομα, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν πίσω από την πλάτη σας. Αν και ο τρόπος δράσης δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στην θέση τους.

Τοξότης

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Αιγόκερως

Ονειροπολείτε σήμερα και ευελπιστείτε ότι κάτι ουρανοκατέβατο θα σας απαλλάξει από τα οικονομικά σας προβλήματα. Μην ρισκάρετε με σημαντικά θέματα της ζωής σας, όπως είναι τα χρήματα, η καριέρα σας ή η σχέση σας, γιατί τα νέα δεν θα είναι ευχάριστα. Μπορείτε όμως να περάσετε μια χαλαρή βραδιά με ευχάριστη παρέα.

Υδροχόος

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων

Ιχθείς

Η πνευματικότητα δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί, η σημερινή μέρα όμως προσφέρεται για περισσότερη πνευματική ενασχόληση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο για την ψυχική σας ανάταση και να αναγεννηθείτε… Αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο και μην αφήνετε τα προβλήματα να σας στερούν τον ύπνο. Για όλα υπάρχουν λύσεις.

