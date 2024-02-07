Η Σοφία Βεργκάρα η οποία πρωταγωνιστεί στην νέα σειρά του Netflix «Griselda Blanco» βρίσκεται στο εξώφυλλο του Architectural Digest με θέμα «Hollywood at Home».

Η δημοφιλής ηθοποιός «άνοιξε» το νέο της σπίτι στο περιοδικό το οποίο εξασφάλισε μοναδικές φωτογραφίες από το εσωτερικό του.

Η σέξι ηθοποιός ζει στο Beverly Park του Λος Άντζελες όπως και πολλοί άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, όπως δηλώνει η ίδια στο περιοδικό ήθελε να διασφαλίσει ότι οι φίλοι της θα μπορούν να αισθάνονται άνετα όταν επισκέπτονται το σπίτι της. «Δεν φοβάμαι να ξοδέψω χρήματα, αλλά πρέπει να είναι για κάτι πρακτικό, όχι μόνο για πράγματα που υπάρχουν για να φαίνονται όμορφα, δεν ήθελα έπιπλα που είναι τόσο πολύτιμα και οι φίλοι μου θα φοβούνται να... κάτσουν».

Από την πολυτελή κατοικία της Βεργκάρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα στοιχεία με κολομβιανό ταπεραμέντο όπως οι μπαρόκ πολυθρόνες στο σαλόνι, ένας ισπανικός πολυέλαιος και μία ανάγλυφη φλοράλ λεπτομέρεια στην οροφή της τραπεζαρίας. Ενώ η χρωματική παλέτα του σπιτιού είναι γενικά ουδέτερη και προσδίδει μία ηρεμία καθώς δεν της αρέσουν «οι τρελοί χρωματισμοί».

Πολλές αντίκες

Προκειμένου να εκσυγχρονίσει το νέο της σπίτι, η Βεργκάρα έφερε τη σχεδιάστρια Ohara Davies-Gaetano. «Η Σοφία ήθελε ένα σπίτι φρέσκο, καθαρό και φωτεινό, με πολλές υπέροχες αντίκες που προσθέτουν ζεστασιά στην αρχιτεκτονική», είπε.

Οι εσωτερικοί χώροι είναι τονισμένοι, ωστόσο, με φυτά και πράσινο σε πολλά δωμάτια — μια ζωηρή ντιζάιν επιλογή που ταιριάζει και τονίζει τους μεγάλους χώρους του ακινήτου, την πισίνα με γυψομάρμαρο και δέντρα ελιάς.

Η ηθοποιός φυσικά δεν θα μπορούσε να μην διαθέτει ένα δωμάτιο- βεστιάριο για τα παπούτσια, τα ρούχα και τα κοσμήματά της και όπως φαίνεται έχει μεγάλη αδυναμία στις πλατφόρμες.

«Οι φίλοι μου βρίσκουν ευκαιρία για να με επισκεφτούν»

«Οι φίλοι μου από την Κολομβία βρίσκουν οποιαδήποτε δικαιολογία για να με επισκεφτούν», είπε η Βεργκάρα.

«Υπάρχει κάτι εδώ μέσα που κάνει τους επισκέπτες να θέλουν να μείνουν. Είναι ξεχωριστό. Εξακολουθώ να ξυπνάω κάθε μέρα αδυνατώντας να πιστέψω ότι αυτή είναι η ζωή μου», δήλωσε η ηθοποιός

Πηγή: skai.gr

