Το μεγαλύτερο αθλητικό αλιευτικό σκάφος στον κόσμο, το οποίο έχει μήκος 52 μέτρα, ναυπηγήθηκε από μια εταιρεία superyacht – και αναπόφευκτα μοιάζει με superyacht.

Το Royal Huisman's Project 406 είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές «γιοτ αθλητικής αλιείας» που κατασκευάστηκε ποτέ, αναφέρει το δελτίο τύπου της εταιρίας Royal Huisman. Μάλιστα, το υπερχλιδάτο ψαροκάικο περιγράφεται ως «η απόλυτη έκφραση της προσωπικής ελευθερίας».

Ολόκληρο το πλοίο είναι τεράστιο σε μέγεθος και, εκτός από το εντυπωσιακό μήκος, διαθέτει επίσης έξι καταστρώματα.

Το σκάφος ξεκίνησε να ναυπηγείται τον Δεκέμβριο του 2020. Τώρα βρίσκεται καθοδόν από το ναυπηγείο του στο Vollenhove της Ολλανδίας για το Άμστερνταμ, όπου θα γίνει η καθέλκυσή του.

The ground-breaking big fisher, Royal Huisman's Project 406, is in transit from the shipyard's inland new-build facilities in Vollenhove, gearing up for the anticipated final stage – her launch in Amsterdam.



Σύμφωνα με την Royal Huisman, το σκάφος συνδυάζει «την απόλυτη εμπειρία αθλητικού ψαρέματος με την πολυτέλεια, την άνεση και τη φινέτσα ενός superyacht».

«Μπορείτε να απολαύσετε το αθλητικό ψάρεμα σε κάθε σκάφος, αλλά αυτό το σκάφος σίγουρα θα το κάνει μια πιο ευχάριστη εμπειρία» αναφέρει η ανακοίνωση.

Όσον αφορά την τιμή, αυτή είναι εμπιστευτική.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρία, θα είναι ιδανική για κάποιον που του αρέσει η πολυτέλεια καθώς και το αθλητικό ψάρεμα.

