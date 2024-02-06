Λογαριασμός
Το μεγαλύτερο... ψαροκάικο του κόσμου είναι στην πραγματικότητα ένα superyacht - Δείτε φωτογραφίες

Το Royal Huisman's Project 406 είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές «γιοτ αθλητικής αλιείας» που κατασκευάστηκε ποτέ

Royal Huisman's Project 406

Το μεγαλύτερο αθλητικό αλιευτικό σκάφος στον κόσμο, το οποίο έχει μήκος 52 μέτρα, ναυπηγήθηκε από μια εταιρεία superyacht – και αναπόφευκτα μοιάζει με superyacht.

Το Royal Huisman's Project 406 είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές  «γιοτ αθλητικής αλιείας» που κατασκευάστηκε ποτέ, αναφέρει  το δελτίο τύπου της εταιρίας Royal Huisman. Μάλιστα, το υπερχλιδάτο ψαροκάικο περιγράφεται ως «η απόλυτη έκφραση της προσωπικής ελευθερίας».

Royal Huisman's Project 406

Ολόκληρο το πλοίο είναι τεράστιο σε μέγεθος και, εκτός από το εντυπωσιακό μήκος, διαθέτει επίσης έξι καταστρώματα.

Royal Huisman's Project 406

Το σκάφος ξεκίνησε να ναυπηγείται τον Δεκέμβριο του 2020. Τώρα βρίσκεται καθοδόν από το ναυπηγείο του στο Vollenhove της Ολλανδίας για το Άμστερνταμ, όπου θα γίνει η  καθέλκυσή του. 

Σύμφωνα με την Royal Huisman, το σκάφος συνδυάζει «την απόλυτη εμπειρία αθλητικού ψαρέματος με την πολυτέλεια, την άνεση και τη φινέτσα ενός superyacht». 

«Μπορείτε να απολαύσετε το αθλητικό ψάρεμα σε κάθε σκάφος, αλλά αυτό το σκάφος σίγουρα θα το κάνει μια πιο ευχάριστη εμπειρία» αναφέρει η ανακοίνωση.

Royal Huisman's Project 406

Όσον αφορά την τιμή, αυτή είναι εμπιστευτική.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρία, θα είναι ιδανική για κάποιον που του αρέσει η πολυτέλεια καθώς και το αθλητικό ψάρεμα.

Πηγή: skai.gr

