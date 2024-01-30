Ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να επιστρατεύσει την Τέιλορ Σουίφτ ως… influencer για την προεδρική του εκστρατεία, προκειμένου να ενισχύσει τα προβληματικά ποσοστά του πριν από τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο πιστεύουν ότι η 34χρονη ποπ σταρ θα μπορούσε να «αποκαταστήσει» τη σχέση του με τους νέους ψηφοφόρους και την πιέζουν να τον υποστηρίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σουίφτ, η οποία ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό «Time» και η μεγαλύτερη ποπ σταρ του 2023 από το περιοδικό «Billboard», απολαμβάνει απαράμιλλης δημοσιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη sold-out περιοδεία της «Eras» και τη νέα της σχέση με τον Τράβις Κελς.

Joe Biden desperately seeking endorsement from Taylor Swift to boost polls https://t.co/sXJVWLfdvh — Renard ꑭ (@PolitPorn88) January 30, 2024

Η τραγουδίστρια υποστήριξε τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις το 2020 και πολλοί εικάζουν ότι «ανήκει» στο κόμμα των Δημοκρατικών, αφού έχει υποστηρίξει δημόσια τα δικαιώματα των LGBTQ και την πρόσβαση στην άμβλωση. Το 2018 υποστήριξε τους Δημοκρατικούς υποψηφίους στην κούρσα για το Κογκρέσο στο Τενεσί, όπου ζούσε ως έφηβη.

Η Σουίφτ, η οποία έχει 279 εκατ. followers στο Instagram, έχει δείξει στο παρελθόν ότι έχει τη δύναμη να κερδίζει τους υποστηρικτές της σε πολιτικά θέματα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η έκκλησή της προς τους θαυμαστές της να εγγραφούν στις εκλογές είχε ως αποτέλεσμα να εγγραφούν περισσότερες από 35.000 άτομα, σύμφωνα με την οργάνωση Vote.org.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ξεχώρισε τη Σουίφτ όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον ρόλο των εγκρίσεων διασημοτήτων στην εκστρατεία του 2024. «Νομίζω ότι η Τέιλορ Σουίφτ είναι μοναδική», δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Σεπτέμβριο. «Αυτό που μπόρεσε να πετύχει μόνο και μόνο για να ενεργοποιήσει τους νέους ανθρώπους, να σκεφτούν ότι έχουν φωνή και πρέπει να έχουν επιλογή στις επόμενες εκλογές, είναι βαθιά ισχυρό».

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου, όπως επισημαίνουν, σχεδόν, όλα τα διεθνή ΜΜΕ, δίνουν αγώνα για να μην χάσουν τους νέους ψηφοφόρους, καθώς πολλοί τον εγκατέλειψαν για τον Ντόναλντ Τραμπ ή αποφάσισαν να μην ψηφίσουν καθόλου, αφού απογοητεύτηκαν από την υποστήριξη της σημερινής κυβέρνησης προς το Ισραήλ και την αποτυχία του να λάβει σοβαρές αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή.

Μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Suffolk που δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου δίνει προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι λιγότεροι ψηφοφόροι ηλικίας 18 έως 29 ετών σκοπεύουν να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές σε σχέση με την ψηφοφορία του 2020, όπου σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής των νέων.

Οι «New York Times» ανέφεραν ότι ζητήθηκε από όσους έκαναν αίτηση για μια θέση στην εκστρατεία του Μπάιντεν να μην υποβάλουν ιδέες για το πώς θα κερδίσουν την υποστήριξη της Σουίφτ, επειδή η ομάδα έχει ήδη λάβει πάρα πολλές προτάσεις!

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος σχολίασε τις «παραποιημένες» εικόνες της διάσημης τραγουδίστριας, που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, καλώντας το Κογκρέσο να θεσπίσει νέους περιορισμούς.

Πηγή: skai.gr

