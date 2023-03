Taylor Swift: Κάνει «δώρο» στους θαυμαστές της 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια - Σας τα έχουμε...

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία της θα ξεκινήσει στο Glendale της Αριζόνα στις 18 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πρώτη περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ μετά από πέντε χρόνια

Ο χρόνος δεν έχει τελειώσει για την εποχή «Midnights» της Τέιλορ Σουίφτ. Η τραγουδίστρια του «Anti-Hero» αποκάλυψε στο Instagram ότι για τον εορτασμό της περιοδείας της «Eras Tour», θα κυκλοφορήσει τέσσερα τραγούδια - επανεκτελέσεις. Πρόκειται για τα τραγούδια: «Eyes Open (Taylor's Version)», «Safe & Sound (Taylor's Version)» με τη συμμετοχή των Joy William και John Boy Music, «If This Was a Movie (Taylor's Version)» και «All of the Girls You Loved Before».

Τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια που κυκλοφορεί η Σουίφτ φαίνεται να είναι επανεκτελέσεις, καθώς περιλαμβάνουν την ετικέτα «(Taylor's Version)» στους τίτλους.

Το 2019, η πρώην δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας, Big Machine, πούλησε τις master ηχογραφήσεις του μουσικού της καταλόγου, ωθώντας την Τέιλορ Σουίφτ να ηχογραφήσει νέες εκδόσεις των προηγούμενων άλμπουμ της. Το 2021, η Σουίφτ κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Fearless (Taylor's Version)» και «Red (Taylor's Version)».

Το κομμάτι «If This Was a Movie» περιλαμβανόταν αρχικά σε μια πολυτελή έκδοση του άλμπουμ της Σουίφτ «Speak Now» του 2010.

Το «Eyes Open» είναι ένα κομμάτι για την ταινία του 2012 «The Hunger Games». Το τραγούδι δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στην ίδια την ταινία, αλλά περιλαμβάνεται στο soundtrack, μαζί με το «Safe & Sound».

Το «All of the Girls You Loved Before» είναι ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής «Lovers» της Σουίφτ, σύμφωνα με το «Variety».

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία της «Eras Tour» θα ξεκινήσει στο Glendale της Αριζόνα στις 18 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πρώτη περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ μετά από πέντε χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.