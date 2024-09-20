Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 2.311.018.321 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.197.273 δικαιούχους, από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.248.918.321 ευρώ σε 4.146.194 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2024 και

- από τις 23 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.3000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 6.000.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

