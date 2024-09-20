Ντροπιαστικός προθάλαμος του προσφυγικού καταυλισμού της Λέρου, υφίσταται στη Ρόδο, όπως αποκάλυψε η αυτοψία του ΣΚΑΪ στο σημείο και του απεσταλμένου Γιάννη Σουλιώτη.

Οι μετανάστες, όπως καταγράφει η κάμερα του ΣΚΑΪ, κοιμούνται σε χαρτόκουτα.

Ειδικότερα, σκηνές που παραπέμπουν στην περίοδο 2015-2016, που η μεταναστευτική κρίση είχε χτυπήσει κόκκινο. Στη Ρόδο τον τελευταίο ένα μήνα υπάρχουν αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Σε αντίθεση με τη Λέρο, ωστόσο, δεν υπάρχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι δεκάδες μετανάστες, που καταφθάνουν καθημερινά στη Ρόδο, διαβιούν και διανυκτερεύουν σε πάρκα και πλατείες του νησιού ανάμεσα στους πολλούς χιλιάδες τουρίστες που παραθερίζουν εκεί ακόμα.

Ο περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος σε συνεννόηση με τον δήμαρχο της Ρόδου, έχουν προθυμοποιηθεί να θέσουν σε λειτουργία έναν προσωρινό καταυλισμό, για να αποφευχθούν αυτές οι εικόνες. Ωστόσο, η διαδικασία καθυστερεί διότι ερίζουν η αστυνομία και το λιμενικό για το ποιος θα διαθέσει δύναμη για τη φύλαξη του συγκεκριμένου χώρου.

Πηγή: skai.gr

