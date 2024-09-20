Εκδόθηκε το πόρισμα του πραγματογνώμονα για τα αίτια της τραγωδίας που έλαβε χώρα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, όταν ένας 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Χρήστου Νικολαΐδη, το πόρισμα της εταιρείας TUV, ενός κολοσσού, που εξειδικεύεται στην πιστοποίηση μηχανημάτων παγκοσμίως. Αυτό που περιγράφεται στο πόρισμα είναι ότι το μοιραίο μηχάνημα ήταν εντελώς σάπιο σε πολλά του μηχανικά μέρη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα του πραγματογνώμονα είναι συνολικά 44 οι παραβάσεις του κανονισμού ασφάλειας και λειτουργίας που περιγράφονται και το πόρισμα προσθέτει ότι «το αμαξίδιο βρέθηκε κομμένο στο κάθισμα των επιβατών, παρατηρήθηκαν οξειδώσεις, έντονες διαβρώσεις και παλαιότερες επισκευές με συγκόλληση»

Το συγκεκριμένο σημείο, είχε σπάσει και είχε ξανακολληθεί με οξυγονοκόλληση με έναν τρόπο που δεν ήταν καθόλου επαρκής.

«Το σημείο είναι κολλημένο μετωπικά ή προερχόμενο από επισκευή. Η συγκόλληση φαίνεται διαβρωμένη και σπασμένη» (σελ. 44 του πορίσματος)

«Έγινε επαναβαφή διαφόρων μερών χωρίς τον απαραίτητο καθαρισμό των οξειδώσεων» (σελ. 40 του πορίσματος), που σημαίνει 'οτι άβαφαν από πάνω τα συγκολλημένα μέρη χωρίς να βγάλουν τη σκουριά.

Πηγή: skai.gr

