Σε βίντεο η σύλληψη του ράπερ Diddy

Το βίντεο της ξαφνικής σύλληψης του διάσημου ράπερ Diddy «ήρθε στο φως της δημοσιότητας».

Η στιγμή που η ζωή του άλλοτε λαμπρού αστέρα της μουσικής βιομηχανίας θα άλλαζε, μια για πάντα, καθώς οι αστυνομικές αρχές θα του περνούσαν χειροπέδες στο περιθώριο των βαρύτατων κατηγοριών για εκβιασμό, σωματεμπορία και βιασμό, καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος σε λόμπι ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης και δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, αποτελώντας πιθανότατα ντοκουμέντο αφού αποτυπώνει τα τελευταία λεπτά της ελευθερίας του για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα τον Diddy, ντυμένο με μια μαύρη καμπαρντίνα, να μπαίνει στο ξενοδοχείο Park Hyatt New York στο κέντρο του Μανχάταν συνοδευόμενους από πολλούς άνδρες.

Τη στιγμή που μπαίνει στο λόμπι, οι αστυνομικοί τον σταματούν και τον χωρίζουν από τη συνοδεία του η οποία σε σύγχυση για το τι συμβαίνει περιφέρεται σε σοκ στο λόμπι του ξενοδοχείου καθώς ο ράπερ απομακρύνεται.

Λίγο αργότερα, επανεμφανίζεται στην κάμερα σιδηροδέσμιος, καθώς οι αστυνομικοί τον συνοδεύουν στον διάδρομο και τον οδηγούν σε ένα ασανσέρ.

Στη συνέχεια, τον περνούν από το λόμπι και τον βγάζουν από την μπροστινή πόρτα του ξενοδοχείου.

Ο διάσημος ράπερ, γνωστός στο παρελθόν και με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα «Παφ Ντάντι», «Π. Ντίντι», «Ντίντι» , συνελήφθη μετά την καταγγελία της τραγουδίστριας Κέισι.

Προηγουμένως οι δικαστικές αρχές απέρριψαν το αίτημα που κατέθεσε, για αποφυλάκιση με αντίτιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας αποφανθεί πως αποτελεί «κίνδυνο για την ασφάλεια».

Σύμφωνα με το 14 σελίδων έκτασης κατηγορητήριο σε βάρος του ο Σον Κομπς, όπως και είναι το πραγματικό του όνομα, μετέτρεψε την επιχειρηματική αυτοκρατορία του που στηρίχθηκε εκτός των άλλων και στις ιδιαιτέρως επικερδείς επενδύσεις του στην ποτοποιία, σε εγκληματική οργάνωση.

Παρά τη φαινομενική εικόνα του επιτυχημένου μεγαλοεπιχειρηματία και καλλιτέχνη, οι μηνύσεις σε βάρος του τον περιγράφουν ως βίαιο άνδρα που εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να επιτεθεί σε γυναίκες.

Ο Σον Ντίντι ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Bad Boy Records το 1993.

Το άλμπουμ του «No Way Out» κέρδισε το Γκράμι καλύτερου δίσκου της ραπ μουσικής το 1997.

Συνολικά, εννέα αγωγές έχουν κατατεθεί σε βάρος του από τον Νοέμβριο του 2023, μία εκ των οποίων από την πρώην σύντροφό του, την Κάσι Βεντούρα.

Πηγή: skai.gr

