Η εισαγγελία του Τορίνο διέταξε την προληπτική κατάσχεση εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, από τους εγγονούς του γνωστού βιομηχάνου και πρώην ιδιοκτήτη της Fiat, Τζιάνι Ανιέλι.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά, επίσης, τον φοροτεχνικό Τζανλούκα Φερέρο (πρόεδρο της ομάδας Γιουβέντους) όπως και έναν Ελβετό συμβολαιογράφο. Τα αδικήματα στα οποία γίνεται αναφορά, στα πλαίσια της απόφασης αυτής, είναι φορολογική απάτη και απάτη σε βάρος του ιταλικού δημοσίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, φέρεται να είχε δηλωθεί η Ελβετία, ως χώρα κατοικίας της χήρας του Τζιάνι Ανιέλι, Μαρέλα Καράτσιολο, λόγω ευνοϊκού νομικού πλαισίου. Παράλληλα, φέρονται να αποκρύφτηκαν σημαντικά ποσά από της ιταλικές φορολογικές αρχές.

Οι όλες αυτές κινήσεις, υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, ευνόησαν τα εγγόνια της Καράτσιολο (η οποία πέθανε το 2019) σε ό,τι αφορά τα κληρονομικά τους δικαιώματα, έναντι της μητέρας τους, Μαργκερίτα Ανιέλι, η οποία αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Τορίνο, από τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας "προέκυψε ένα ευρύ, παράνομο σχέδιο, με στόχο την αφαίρεση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Μαρέλα Καράτσιολο και των σχετικών εισοδημάτων, από τους τη δικαιοδοσία της ιταλικής νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διαδοχής και τις φορολογικών υποχρεώσεων".

Οι εγγονοί του Τζάνι Ανιέλι, Τζον, Λάπο και Τζινέβρα Ελκάν, από την αρχή της έρευνας δήλωσαν ότι, με τη στάση τους, ουδέποτε παραβίασαν τον νόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

