Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Νότης Σφακιανάκης βάζει τέλος στην παραφιλολογία της επιστροφής του

Ποιος ξέρει καλύτερα από τον ίδιον τις προθέσεις του

Ο Νότης Σφακιανάκης βάζει τέλος στην παραφιλολογία της επιστροφής του

Τον τελευταίο χρόνο έχει ξεκινήσει μια πολύ έντονη φημολογία, σενάρια και παραφιλολογία για την επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη είτε στις πίστες, είτε στη δισκογραφία μετά από πολλά χρόνια αποχής από επιλογή.

Οι περισσότεροι ισχυρίζονταν πως ο μεγάλος τραγουδιστής συζητάει για να ξαναεμφανιστεί στη νύχτα και η αλήθεια είναι πως αν αυτό συνέβαινε, σίγουρα θα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Σήμερα όμως δόθηκε τέλος σε οποιαδήποτε τέτοια φήμη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότης Σφακιανάκης WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark