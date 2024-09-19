Power Of Love: Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που πέρασαν ήδη στον τελικό

Οι παίκτες στο παιχνίδι του έρωτα πλέον είναι μια ανάσα από τη νίκη και το μεγάλο έπαθλο και στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Power Of Love η Κατερίνα Καραβάτου έκανε μια σημαντική ανακοίνωση.

Δύο παίκτες, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους του κοινού από την εφαρμογή που λειτουργούσε τόσο καιρό καθημερινά και μπορούσε να ψηφίζει ο κ΄σομος τους αγαπημένους του παίκτες, περάσαν απ' ευθείας στον μεγάλο τελικό και δεν χρειάζεται να έχουν άγχος πια.

Η παρουσιάστρια σηκώθηκε και πήγε στη μέση του σαλονιού για να κάνει μια ανακοίνωση που κανείς δεν περίμενε. Γνώρισαν πως γίνεται η συγκεκριμένη ψηφοφορία αλλά δεν γνώριζαν ακριβώς για ποιον λόγο γίνεται. Απλά οτι είναι για τις διαδικασίες του παχνιδιού. Όταν λοιπόν η Κατερίνα Καραβάτου τους ενημέρωσε οτι κάποιοι από την ψηφοφορία του κόσμου περνάνε απ' ευθείας στον τελικό κάποιοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Και αυτοί που περνάνε είναι και ζευγαρωμένοι. Δηλαδή η Σωτηρία και ο Νίκος

