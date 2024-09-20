Ένα σημαντικό στέλεχος τη Χεζμπολάχ ήταν μεταξύ των 12 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα το απόγευμα από ισραηλινό πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού, την ώρα που το μέτωπο του πολέμου της Γάζας μετακινείται προς τον Λίβανο.

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή συνιστά ένα νέο σκληρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας της, τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ΟΗΕ, δηλώνοντας «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση στον Λίβανο μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα αυτή, έκανε έκκληση για «αποκλιμάκωση» και «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

«Ανησυχούμε πολύ για την αυξανόμενη κλιμάκωση γύρω από τη Γαλάζια Γραμμή, συμπεριλαμβανομένων και των φονικών πληγμάτων σήμερα στη Βηρυτό. Καλούμε όλες τις πλευρές σε άμεση αποκλιμάκωση. Όλος ο κόσμος πρέπει να επιδείξει μέγιστη αυτοσυγκράτηση» τόνισε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια λακωνική ανακοίνωση, στην οποία δηλώνει ότι οι στόχοι του Ισραήλ είναι ξεκάθαροι και οι ενέργειές του μιλούν από μόνες τους, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός εξάλλου διαβεβαίωσε ότι δεν είχε πρόθεση να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. «Δεν ενεργούμε με σκοπό (να προκαλέσουμε) μεγάλη κλιμάκωση στην περιοχή. Ενεργούμε σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους (του πολέμου) και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι από το «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό σκοτώθηκαν ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ο διοικητής της μονάδας Ραντουάν, καθώς και «δέκα διοικητές» της Χεζμπολάχ, που ήταν υπεύθυνοι για «τις καθημερινές εκτοξεύσεις ρουκετών» προς το ισραηλινό έδαφος.

Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είπε ότι ο Ακίλ σκοτώθηκε ενώ συμμετείχε σε μια συνεδρίαση με άλλους διοικητές της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι νεκροί είναι 12 και οι τραυματίες 66, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ακίλ είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται από το Ισραήλ αφού η λιβανέζικη οργάνωση άνοιξε το νότιο μέτωπο στον Λίβανο, πριν από έναν χρόνο, σε ένδειξη υποστήριξης προς την παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα. Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ακίλ με το ποσό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων, για την εμπλοκή του στις πολύνεκρες, αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό το 1983.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης, είδε ένα κτίριο που είχε καταρρεύσει και διασώστες να απομακρύνουν τα θύματα, εν μέσω χάους.

«Η στόχευση μιας κατοικημένης, αστικής ζώνης, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ισραηλινός εχθρός δεν λαμβάνει υπόψη του κανέναν ανθρωπιστικό ή νομικό παράγοντα», είπε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Μετά τις εντυπωσιακές εκρήξεις βομβητών και φορητών ασυρμάτων, που αποδίδονται στο Ισραήλ, την Τρίτη και την Τετάρτη, οι συγκρούσεις εντάθηκαν την Πέμπτη στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περίπου 140 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος μέχρι το μεσημέρι. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε πολλές στρατιωτικές βάσεις και ο ηγέτης της, ο Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε με «φρικτή τιμωρία» το Ισραήλ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται ότι θα συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

