Taylor Swift: Έγινε και ζυμαρικό! – Σεφ στη Νέα Υόρκη έφτιαξε πάνω σε ραβιόλι τα άλμπουμ της (video)

Ο 37χρονος Danny Freeman δημιούργησε ζυμαρικά ραβιόλι που έμοιαζαν και με τα 10 εξώφυλλα των άλμπουμ της τραγουδίστριας 

Taylor Swift

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Swifties σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να εκφράσουν και να γιορτάσουν την αγάπη τους για την Taylor Swift με μοναδικούς τρόπους. 

Κάποιοι έχουν φτιάξει τούρτες με θέμα την τραγουδίστρια, άλλοι έχουν σχεδιάσει ρούχα εμπνευσμένα από τα άλμπουμ της και κάποιοι έχουν δημιουργήσει ακόμη και πρωτότυπες γεύσεις παγωτού με το όνομα της ποπ σταρ. 

Taylor Swift

Ένας σεφ, ωστόσο, συνδύασε τη μαγειρική με την αγάπη του για την 34χρονη σταρ, δημιουργώντας ζυμαρικά που μοιάζουν με τα 10 υποψήφια για βραβεία άλμπουμ της.

Ο Danny Freeman είναι ένας 37χρονος από το Beacon της Νέας Υόρκης, ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου για χρόνια, προτού ασχοληθεί με τη μαγειρική και να δημοσιεύει τα υπέροχα πιάτα του στο διαδίκτυο. Ο Freeman δήλωσε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της Swift,  αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφερε να πάει σε κάποια από τις συναυλίες της στις ΗΠΑ το 2023.

Ο Freeman χρησιμοποίησε την τέχνη του και τις ικανότητές του με τα ζυμαρικά για να «αντιγράψει» τα 10 άλμπουμ της Swift. Το αποτέλεσμα είναι, πραγματικά, εντυπωσιακό! «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ, αλλά έχω ένα τρίχρονο παιδί και ένα τριών μηνών, οπότε δεν μπόρεσα να πάω στην περιοδεία Eras Tour», δήλωσε στο Fox News. «Αποφάσισα -πάνω σε ραβιόλι- να φτιάξω τα εξώφυλλα των άλμπουμ της», πρόσθεσε ο ίδιος. 

