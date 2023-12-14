Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Swifties σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να εκφράσουν και να γιορτάσουν την αγάπη τους για την Taylor Swift με μοναδικούς τρόπους.

Κάποιοι έχουν φτιάξει τούρτες με θέμα την τραγουδίστρια, άλλοι έχουν σχεδιάσει ρούχα εμπνευσμένα από τα άλμπουμ της και κάποιοι έχουν δημιουργήσει ακόμη και πρωτότυπες γεύσεις παγωτού με το όνομα της ποπ σταρ.

Ένας σεφ, ωστόσο, συνδύασε τη μαγειρική με την αγάπη του για την 34χρονη σταρ, δημιουργώντας ζυμαρικά που μοιάζουν με τα 10 υποψήφια για βραβεία άλμπουμ της.

Taylor Swift inspires New York chef to make pasta resembling the star’s 10 albums: ‘I’m a big fan’ https://t.co/geBUV8qqbR — Fox News (@FoxNews) December 13, 2023

Ο Danny Freeman είναι ένας 37χρονος από το Beacon της Νέας Υόρκης, ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου για χρόνια, προτού ασχοληθεί με τη μαγειρική και να δημοσιεύει τα υπέροχα πιάτα του στο διαδίκτυο. Ο Freeman δήλωσε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της Swift, αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφερε να πάει σε κάποια από τις συναυλίες της στις ΗΠΑ το 2023.

Ο Freeman χρησιμοποίησε την τέχνη του και τις ικανότητές του με τα ζυμαρικά για να «αντιγράψει» τα 10 άλμπουμ της Swift. Το αποτέλεσμα είναι, πραγματικά, εντυπωσιακό! «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ, αλλά έχω ένα τρίχρονο παιδί και ένα τριών μηνών, οπότε δεν μπόρεσα να πάω στην περιοδεία Eras Tour», δήλωσε στο Fox News. «Αποφάσισα -πάνω σε ραβιόλι- να φτιάξω τα εξώφυλλα των άλμπουμ της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

