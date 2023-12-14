Maya: Η κόρη του Ethan Hawke αποκαλύπτει τις συμβουλές του πατέρα της

Η Μάγια Χοκ ακολουθεί πιστά τις συμβουλές που της δίνει ο πατέρας της Ίθαν Χοκ. Μιλώντας για τη «μυστική» συμβουλή που της έδωσε ο πατέρας της όταν ανέλαβε τον ρόλο της στην ταινία Maestro είπε: «Μου αρέσει όταν κάνω κάτι όπου κι αν παίζω, να φυτεύω έναν σπόρο της δικής μου αλήθειας, σαν κάποιο είδος μικρού μυστικού».

Η Μάγια Χοκ ερμηνεύει την κόρη του Λέοναρντ Μπερνστάιν, Τζέιμι, στη νέα ταινία «Maestro», με πρωταγωνιστή τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

«Στην πραγματικότητα, ο μπαμπάς μου, μού το έμαθε αυτό. Να βάζω δηλαδή κάτι δικό μου στον χαρακτήρα που υποδύομαι, σαν κάποιο μυστικό μήνυμα, σε κάθε δουλειά που κάνω». Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό «People», η Μάγια είπε ότι «αισθάνθηκα πολύ φυσικά», αναφερόμενη στο, ρόλο της στο «Maestro».

Η ηθοποιός είπε ακόμα ότι δεν έχει γνωρίσει την Τζέιμι Μπερνστάιν από κοντά αλλά «είχα το απίστευτο βιβλίο της, "Famous Father Girl", το οποίο και διάβασα για να την καταλάβω καλύτερα και να κατανοήσω καλύτερα την άποψή της για την οικογένειά της».

