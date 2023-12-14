Charlie Sheen: Με την πρώην σύζυγό μου βάλαμε στην άκρη τις ανοησίες μας για τα παιδιά

Καμία διαμάχη δεν υπάρχει μεταξύ του ηθοποιού Τσάρλι Σιν και της πρώην συζύγου του, Ντενίζ Ρίτσαρντς.

«Πλέον είμαστε φίλοι. Περάσαμε τόσα πολλά… μαζί, που δεν νομίζω ότι έχει απομείνει ενέργεια σε κανέναν από τους δυο μας για να συνεχίσουμε τη διαμάχη. Το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι τα παιδιά. Ξέραμε ότι έπρεπε να βάλουμε στην άκρη τις ανοησίες μας και να επικεντρωθούμε στα παιδιά, επειδή δεν είχαν καμία σχέση με τίποτα απ' όλα αυτά».

Ο Σιν μετά από χρόνια αποχής από την υποκριτική, επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά «Bookie», ενώ πρόσφατα μίλησε και για τον αγώνα που έδωσε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι πλέον είναι έξι χρόνια νηφάλιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

