Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) σε νέα της συνέντευξη δήλωσε την επιθυμία να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποκριτική αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο άλμπουμ της μπορεί να είναι και το τελευταίο.

Η πρωταγωνίστρια της διάσημης σειράς «Only Murders in the Building» καλεσμένη στο podcast «SmartLess» με οικοδεσπότες τους Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman), Σον Χέις (Sean Hayes) και Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett) μιλώντας για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι αποκάλυψε ότι θέλει να εστιάσει σε έναν μόνο χώρο στην καριέρα της.

«'Αρχισα να διασκεδάζω πολύ με τη μουσική και μετά οι περιοδείες ήταν πολύ διασκεδαστικές. Αλλά παράλληλα έκανα και την τηλεοπτική μου σειρά [Wizards of Waverly Place] που την έβρισκα πολύ ευχάριστη επίσης, οπότε συνέχισα. Αλλά όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι θα ήθελα να βρω κάτι για να κατασταλάξω», είπε στους οικοδεσπότες.

Επίσης αποκάλυψε ότι λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων αναζήτησε βοήθεια για την ψυχική της υγεία.

«Πήγα σε μία ψυχιατρική κλινική και ακύρωσα μία από τις περιοδείες μου», παραδέχτηκε η πολυτάλαντη σταρ. «Με επηρέασε γιατί μου αρέσει να δουλεύω και με αποσπά από τα άσχημα πράγματα...αισθάνομαι ότι έχω ακόμα ένα άλμπουμ μέσα μου, αλλά μάλλον θα επέλεγα την υποκριτική».

Τότε οι οικοδεσπότες εξήραν το μουσικό της ταλέντο και είπαν ότι δεν χρειάζεται μπει στο δίλημμα με την ίδια να απαντά: «Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να χαλαρώσω γιατί είμαι κουρασμένη».

Οπως αναφέρει το Deadline, εκτός από την υποκριτική και το τραγούδι, η Γκόμεζ ασχολείται και με τη δική της σειρά καλλυντικών, με την ονομασία «Rare Beauty» την οποία κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

