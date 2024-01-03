Λογαριασμός
Christina Aguilera: Εχασε 20 κιλά και εντυπωσίασε στο σόου της στο Λας Βέγκας (βίντεο - φωτογραφίες)

Φωνάρα και κορμαρά η 43χρονη σταρ, μετά από χρόνια «μάχης» με το βάρος της

Christina Aguilera

Μια εκθαμβωτική – φωνάρα και κορμαρά – Κριστίνα Αγκιλέρα (Christina Aguilera) είδαν οι θαυμαστές της που έσπευσαν να την παρακολουθήσουν στην εναρκτήρια συναυλία της στο Λας Βέγκας. 

Μετά από χρόνια «μάχης» με το βάρος της η 43χρονη σταρ εντυπωσίασε με την απίστευτη σιλουέτα της, αφότου έχασε πάνω από 18 κιλά. 

Η Αγκιλέρα ανέβηκε στην σκηνή του Voltaire Belle De Nuit, μέσα στο  Τhe Venetian Resort and Casino στην Νεβάδα και έλαμψε μέσα στα μικροσκοπικά κορμάκια της. Μάλιστα, ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την συναυλία της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Από το 2008 – όταν γέννησε το πρώτο της παιδί, τον Μαξ – η Αγκιλέρα άρχισε να «παλεύει» με το βάρος της, χάνοντας και ξαναπαίρνοντας κιλά. Σύμφωνα με την Daily Mail, αφού πέρασε από αρκετές «φάσεις» η σταρ κατάφερε να βρει ξανά την σιλουέτα και τον εαυτό της, με υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης.

Όπως αποκάλυψε πρόσφτατα, έχει εγκαταλείψει τις διάφορες δίαιτες και ακολουθεί μία «καθαρή» διατροφή, με πολλά λαχανικά, αποφεύγοντας να καταναλώνει λιπαρά και ζαχαρούχα σνακ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του In Touch Weekly, ασκείται δύο με πέντε φορές την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα γυμναστικής της περιλαμβάνει εκτός των άλλων γιόγκα, πυγμαχία και ασκήσεις ενδυνάμωσης

Πηγή: skai.gr

