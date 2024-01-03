Αγνώριστη, με καστανά μαλλιά και εμφανώς αδυνατισμένη, η Αντελίνα Βαρθακούρη «εμφανίστηκε» δημοσίως με μία ανάρτηση και φωτογραφία της στα social media , μετά από 2,5 χρόνια απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Σου Κου family» στον ΣΚΑΪ η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη έμεινε εκτός τηλεόρασης, ενώ τους τελευταίους μήνες απουσίαζε και από τα social media, χωρίς κάποια εξήγηση.

Εχθές, η Αντελίνα Βαρθακούρη δημοσίευσε μία φωτογραφία της και, με μία μακροσκελή ανάρτηση, ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους χρόνια πολλά για το νέο έτος.

«Το ταξίδι της πραγματικής ευτυχίας, της εσωτερικής γαλήνης και της ελευθερίας θέλει κόπο, εσωτερικότητα, επιμονή και πίστη…ίσως θέλει και λίγη μοναχικότητα…

Ευχαριστώ το Θεό και τον άντρα μου @harryvarthakouris που μου έδωσαν το προνόμιο να έχω τη δυνατότητα να αφοσιωθώ στην οικογένεια μου και να φωτίσω την ψυχή μου με αυτά που θεωρώ εγώ σημαντικά και θεμέλια της ύπαρξής μου» έγραψε αναφερόμενη στον χρόνο που απουσίασε από τη δημοσιότητα.

«Σ’ έναν πλανήτη που ουρλιάζει για αλλαγή, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να έχετε υγεία, πίστη, ελευθερία, ειρήνη, αφθονία, ευλογία, ταπεινότητα, θαλπωρή, σταθερές αξίες, ηθική, ενσυναίσθηση, τιμιότητα, συγχωρητικότητα, πολλή πολλή αγάπη και όλοι οι δρόμοι της ζωής σας να είναι ανοιχτοί. Ένα μάθημα είναι η ζωή και πάντα υπάρχει χρόνος γι’ αλλαγή αρκεί να το θέλουμε. Δεν έπαψα ποτέ να πιστεύω στα όμορφα χαμόγελα ψυχής, τα οποία αξίζουν σε όλους! ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΝΙΟ 2024!

Σας στέλνω μια πελώρια, ζεστή αγκαλιά.

Σας ευχαριστώ που δεν με ξεχάσατε σε όλη αυτή τη διαδρομή, είναι πολύ σημαντικό για μένα και σας είμαι ευγνώμων.

Με σεβασμό κι εκτίμηση προς όλους

Αντελίνα», έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

