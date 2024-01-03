Το πιο λαμπερό ζευγάρι του Χόλυγουντ, η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και ο Μπεν Αφλεκ (Ben Affleck), πέρασαν τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς στο εξωτικό St Barts της Καραϊβικής - αγαπημένο προορισμό των rich and famous όπως η Χάϊντι Κλουμ, που και αυτή προτίμησε το μέρος για τις διακοπές της.

Ανάμεσα στις στιγμές ανεμελιάς και πολυτέλειας, παπαράτσι «έπιασαν» το ζευγάρι να έχουν ένα καβγαδάκι ενώ έκαναν τα ψώνια τους στις μπουτίκ της πρωτεύουσας, Γουσταβία, παραμονή πρωτοχρονιάς.

Η JLo και ο Ben φαίενται ότι είχαν μία πολύ «έντονη συζήτηση» ενώ κοίταζαν επώνυμα, πανάκριβα κοσμήματα.

Στις φωτογραφίες ο Αφλεκ δείχνει εκνευρισμένος, κουνώντας τα χέρια του στον αέρα, ενώ η Lopez δίπλα του φαίνεται να έχει σφιγμένη έκφραση.

Jennifer Lopez and Ben Affleck have a heated discussion and look strained on shopping trip for expensive jewellery in St Barts https://t.co/sO6IYVrIMe — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 31, 2023

Το ζευγάρι τελικά αντάλλαξε ένα φιλί και φάνηκε να τα βρίσκει, ενώ στη συνέχεια, ο Αφλεκ της τραβούσε φωτογραφίες ενώ δοκίμαζε τα κοσμήματα.

Το βράδυ της παραμονής, Λόπεζ και Αφλεκ, υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά αγκαλιά, κοιτάζοντας τα πυροτεχνήματα από το παραθυρο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη.

