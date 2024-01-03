Λογαριασμός
Πρωτοχρονιάτικο καβγαδάκι μέσα σε κοσμηματοπωλείο για Λόπεζ – Άφλεκ 

Το ζευγάρι υποδέχθηκε τη νέα χρονιά αγκαλιά, κοιτάζοντας τα πυροτεχνήματα από το παραθυρο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη

lopez afle

Το πιο λαμπερό ζευγάρι του Χόλυγουντ, η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και ο Μπεν Αφλεκ (Ben Affleck), πέρασαν τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς στο εξωτικό St Barts της Καραϊβικής - αγαπημένο προορισμό των rich and famous όπως η Χάϊντι Κλουμ, που και αυτή προτίμησε το μέρος για τις διακοπές της. 

Ανάμεσα στις στιγμές ανεμελιάς και πολυτέλειας, παπαράτσι «έπιασαν» το ζευγάρι να έχουν ένα καβγαδάκι ενώ έκαναν τα ψώνια τους στις μπουτίκ της πρωτεύουσας, Γουσταβία, παραμονή πρωτοχρονιάς. 

Η JLo και ο Ben φαίενται ότι είχαν μία πολύ «έντονη συζήτηση» ενώ κοίταζαν επώνυμα, πανάκριβα κοσμήματα. 

Στις φωτογραφίες ο Αφλεκ δείχνει εκνευρισμένος, κουνώντας τα χέρια του στον αέρα, ενώ η Lopez  δίπλα του φαίνεται να έχει σφιγμένη έκφραση.

Το ζευγάρι τελικά αντάλλαξε ένα φιλί και φάνηκε να τα βρίσκει, ενώ στη συνέχεια, ο Αφλεκ της τραβούσε φωτογραφίες ενώ δοκίμαζε τα κοσμήματα. 

Το βράδυ της παραμονής, Λόπεζ και Αφλεκ, υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά αγκαλιά, κοιτάζοντας τα πυροτεχνήματα από το παραθυρο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τζένιφερ Λόπεζ Jennifer Lopez Μπεν Άφλεκ
