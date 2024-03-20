«Πειραγμένο» και το πορτρέτο της βάφτισης του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Άλλη μια μέρα, άλλη μια «πειραγμένη» φωτογραφία από τη βασιλική οικογένεια… Το φωτογραφικό πρακτορείο Getty Images χαρακτήρισε «ψηφιακά βελτιωμένο» το πορτρέτο της βάπτισης του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, πρίγκιπα Άρτσι, μετά από δύο άλλες βασιλικές φωτογραφίες που έγιναν πρωτοσέλιδα, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Η φωτογραφία του Ιουλίου του 2019, στην οποία απεικονίζονται ο Χάρι, 39 ετών, η Μαρκλ, 42 ετών, και το αγοράκι τους σε έναν καναπέ περιτριγυρισμένοι από την Κέιτ Μίντλετον, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και την Ντόρια Ράγκλαντ τραβήχτηκε από τον Κρις Άλερτον.

Δεν είναι σαφές πού και από ποιους έγινε η επεξεργασία της φωτογραφίας. Ο φωτογράφος αρνήθηκε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και έκανε λόγο για ανοησίες.

Prince Harry and Meghan Markle’s son Archie’s christening portrait was ‘digitally enhanced,’ agency claims https://t.co/EPSx29ARY5 pic.twitter.com/Amd8uGrUgu — Page Six (@PageSix) March 20, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρακτορείο Getty εξέτασε μια φωτογραφία που τράβηξε η Μίντλετον με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' να ποζάρει με τα εγγόνια και τα δισέγγονά της τον Απρίλιο του 2022, δηλώνοντας ότι και αυτή είναι «πειραγμένη».

Το πρακτορείο άρχισε να επανεξετάζει τις φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας μετά το φιάσκο της Μίντλετον με τη φωτογραφία για τη Γιορτή της Μητέρας που έγινε «viral» στις 10 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

