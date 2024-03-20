Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της Sebastian Bear-McClard, το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να συνεχίσει να φοράει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, ένα τεράστιο διπλό διαμάντι "toi et moi" που έλαβε από τον παραγωγό ταινιών το 2018.

Στις 19 Μαρτίου, η Emily δήλωσε ότι μετέτρεψε το αρχικό δαχτυλίδι σε δύο ξεχωριστά κοσμήματα.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να ξαπλώνει στο κρεβάτι και να φοράει ένα δαχτυλίδι princess-cut diamond και ένα δεύτερο με ένα διαμάντι σε σχήμα «αχλαδιού» .

Η 32χρονη έβαλε επίσης ετικέτα στον κοσμηματοπώλη του δαχτυλιδιού των αρραβώνων της, Alison Lou, η οποία βοήθησε στη δημιουργία των νέων κομματιών.

«Φτιάξαμε το αυθεντικό δίλιθο δαχτυλίδι αρραβώνων που καθόρισε την τάση», έγραψε η Άλισον στη δική της σελίδα στο Instagram. "Εδώ πάμε ξανά @emrata Divorce Rings."

Να σημειώσουμε πως από τότε που χώρισε από τον Sebastian το 2022, η Emily ήταν ειλικρινής για τις σκέψεις της για τη ζωή ως διαζευγμένη.

