Beyonce: Με το εξώφυλλο του άλμπουμ «Act II» απαντά στους επικριτές της…

Η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο άλμπουμ της Beyonce, «Act II», ξεκίνησε επίσημα, όπως σημείωσε η ίδια η σούπερ σταρ στο Instagram. Στην ανάρτησή της η διάσημη καλλιτέχνιδα αποκάλυψε το εξώφυλλο του άλμπουμ της, κρατώντας μια αμερικανική σημαία.

«Αυτό το άλμπουμ ετοιμαζόταν πάνω από πέντε χρόνια», έγραψε η Beyonce. «Γεννήθηκε από μια εμπειρία που είχα πριν από χρόνια, όπου δεν ένιωθα ευπρόσδεκτη… και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήμουν». Το 2016, η τραγουδίστρια αντιμετώπισε αντιδράσεις από τη mainstream country κοινότητα μετά την κυκλοφορία ενός country τραγουδιού.



Επίσης, στην ανάρτησή της η Beyonce σημείωσε: «Η ελπίδα μου είναι ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, η αναφορά της φυλής ενός καλλιτέχνη, όσον αφορά στην απελευθέρωση ειδών μουσικής, θα είναι αδιάφορη».

Beyoncé’s Act II album cover is ‘a clapback to being told she doesn’t belong in country music’ https://t.co/44B77btAlu — Guardian US (@GuardianUS) March 19, 2024

Η ίδια, επίσης, πρόσθεσε ότι μετά από μια «βαθύτερη βουτιά στην ιστορία της country μουσικής» είδε «πως η μουσική μπορεί να ενώσει τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα ενισχύει τις φωνές των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής τους για να διαμορφώσουν τη μουσική μας κουλτούρα».

Η εικόνα της Beyonce πάνω σε ένα άλογο, τραβηγμένη από τον φωτογράφο Blair Caldwell, θυμίζει το τελευταίο της εξώφυλλο για το «Renaissance», το dance άλμπουμ της που «δανείστηκε» σε μεγάλο βαθμό από τη house μουσική.

Πηγή: skai.gr

