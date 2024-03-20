Η Μέγκαν Φοξ έβαλε επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με τις διάφορες πλαστικές επεμβάσεις της. Εδώ και χρόνια, η 37χρονη σταρ των «Transformers» έχει μπερδέψει τους θαυμαστές της με τις συχνές αλλαγές στην εμφάνισή της.

Συγκεκριμένα, η όψη της σε ένα πάρτι μετά το Super Bowl οδήγησε σε ένα ξέφρενο παιχνίδι εικασιών για το τι αισθητικές επεμβάσεις έχει κάνει και τι έχει «πειράξει» σε πρόσωπο και σώμα.

Η μητέρα τριών παιδιών, όπως γράφει η «Daily Mail», διευκρίνισε σε ποιες αισθητικές επεμβάσεις έχει υποβληθεί, ενώ αποκάλυψε ότι ξόδεψε 30.000 δολάρια για να φτιάξει μεγάλο στήθος.

Η Μέγκαν Φοξ συνέχισε να απορρίπτει τις φήμες σχετικά με άλλες επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, επιμένοντας ότι δεν θα έβγαζε ποτέ λίπος από το σώμα της επειδή είναι αδύνατη, ενώ συζήτησε με ειλικρίνεια για τις επεμβάσεις που θέλει να κάνει μελλοντικά.

Κατά ειρωνικό τρόπο, παρόλο που παραδέχεται ότι λατρεύει τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων και θέλει οι άνθρωποι να τη θεωρούν «φρικιό του τσίρκου», εξομολογήθηκε ότι απέφυγε πολλές επεμβάσεις, επειδή φοβάται την αναισθησία.

Megan Fox FINALLY sets the record straight on all her plastic surgery and reveals she's planning even more work: 'I got the biggest boobs I could and now I want a bum like circus freak' https://t.co/GKNRLxxB7h — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 20, 2024

Μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy» αποκάλυψε ότι έχει κάνει Botox και όχι λίφτινγκ. Η ίδια εξήγησε: «Δεν είμαι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάνει ποτέ μου λίφτινγκ προσώπου οποιουδήποτε είδους, ούτε ανόρθωση των φρυδιών αν και θα ήθελα πολύ! Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο ηθικό ζήτημα, απλώς δεν πιστεύω πραγματικά ότι λειτουργούν και φοβάμαι…». Στη συνέχεια απέρριψε τις φήμες ότι έχει κάνει λιποαναρρόφηση κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, δεν το έχει ανάγκη.

Μιλώντας για το πλούσιο στήθος της στο λεπτό της σώμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα στήθη μου είναι ψεύτικα. Τα ‘’έφτιαξα’’ μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Transformers. Πάντα ονειρευόμουν να έχω μεγάλο στήθος. Δεν έμεινα ευχαριστημένη με την πρώτη επέμβαση και τα ξαναέφτιαξα, αφού τέλειωσα με τον θηλασμό των παιδιών μου. Στη συνέχεια, χρειάστηκε να τα ξανακάνω και μάλιστα πολύ πρόσφατα». Τέλος, η Φοξ αποκάλυψε ότι θέλει να αποκτήσει νέα οπίσθια, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό προς το παρόν επειδή είναι λεπτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.