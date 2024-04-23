Η Paris Hilton αποκάλυψε πρόσφατα το νόημα πίσω από το μεσαίο όνομα της κόρης της και τη σημασία της ημερομηνίας γέννησής της.

H διάσημη κληρονόμος, 43 ετών, μίλησε για το πέντε μηνών κοριτσάκι της και του συζύγου της, Carter Reum, το οποίο «σύστησε» στους θαυμαστές της πριν από λίγες ημέρες.

Στο προσωπικό της podcast, «I Am Paris», η ξανθιά «Barbie» είπε ότι η κόρη τους γεννήθηκε στις 11/11 του περασμένου έτους, σχεδόν ένα χρόνο αφότου καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, τον 15 μηνών γιο τους, Phoenix.

«Επέλεξα το όνομα London, επειδή είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις στον κόσμο», ανέφερε η διάσημη κληρονόμος.

«Και από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι, πάντα ονειρευόμουν να έχω μια μικρή κόρη με το όνομα Λονδίνο. Νομίζω, επίσης, ότι ακούγονται τόσο χαριτωμένα μαζί, το Παρίσι και το Λονδίνο, και είναι απλά ένα τόσο όμορφο και μοναδικό όνομα».

Όσο για το μεσαίο όνομα της London, το Marilyn, η Πάρις επισήμανε ότι το εμπνεύστηκε από τη γιαγιά της καθώς και από ένα συγκεκριμένο διάσημο είδωλο του Χόλιγουντ. Επίσης, η ίδια σημείωσε ότι και ο γιος της Phoenix πήρε το όνομά του από τον παππού της.

«Ήθελα να τιμήσω τη γιαγιά μου, τη Μέριλιν. Νομίζω ότι είναι ένα τόσο όμορφο όνομα», εξήγησε. «Και Phoenix, το μεσαίο του όνομα είναι Barron, το οποίο είναι το όνομα του παππού μου. Ήθελα να τους τιμήσω, γιατί τους αγαπάω τόσο πολύ. Αγαπώ και τη Μέριλιν Μονρόε», πρόσθεσε η επιχειρηματίας.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της στο podcast, η Χίλτον εξήγησε, επίσης, τη σημασία των γενεθλίων της κόρης της και γιατί είναι τόσο «ξεχωριστά για εκείνη. «Προφανώς, όπως όλοι γνωρίζετε, η 11/11 είναι μια τόσο σημαντική ημερομηνία για μένα. Ο Carter και εγώ παντρευτήκαμε στις 11/11. Η εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης ονομάζεται 11:11 Media. Κάνω μια ευχή κάθε μέρα στις 11:11. Οπότε το να γεννηθεί η κόρη μου εκείνη την ημερομηνία ήταν απλά μαγικό και τόσο ξεχωριστό».

Τον Ιανουάριο του 2023, η Hilton και ο Reum καλωσόρισαν τον Phoenix μέσω παρένθετης μητέρας και τον Νοέμβριου του 2023 γεννήθηκε -μέσω παρένθετης μητέρας- η κόρη τους London.

Πηγή: skai.gr

