Η Rebel Wilson ισχυρίζεται στα νέα της απομνημονεύματα, «Rebel Rising», ότι ένα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας την προσκάλεσε κάποτε σε ένα όργιο με ναρκωτικά στη Νότια Καλιφόρνια.

Αν και η 44χρονη Αυστραλή ηθοποιός δεν κατονομάζει το «πρόσωπο» της ανήθικης πρότασης, υποστηρίζει ότι το άτομο είναι άνδρας και πιθανώς «δέκατος πέμπτος ή εικοστός στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου», σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Η Γουίλσον ισχυρίζεται ότι πήρε μια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής το 2014, υπενθυμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος της είπε ότι «χρειάζονται περισσότερα κορίτσια» σε ένα φανταχτερό, μεσαιωνικού θέματος πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι ενός Αμερικανού δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας λίγο έξω από το Λος Άντζελες.

«Τι τέλεια ευκαιρία για να βρω ένα αγόρι, σκέφτηκα», γράφει στο βιβλίο της.

Rebel Wilson claims a royal family member once invited her to a drug-fueled orgy https://t.co/6pcjxZyBSr pic.twitter.com/hYoeUn3Pak — Page Six (@PageSix) April 23, 2024



Στο πάρτι, η συγγραφέας-ηθοποιός θυμάται ότι είδε το μέλος της βασιλικής οικογένειας να συγχρωτίζεται με άλλους, ενώ υπήρχαν ναρκωτικά πάνω σε δίσκους που μοιράζονταν στους καλεσμένους. «Παρακολουθώ το βασιλικό μέλος να μιλάει με άλλους, ενώ το δικό μου μέλημα είναι να φτιάχνω το στήθος μου», λέει, προσθέτοντας ότι «το στήθος μου είναι το καλύτερο σωματικό μου προσόν».

Η Γουίλσον, η οποία ήταν παρθένα εκείνη την εποχή, λέει ότι βγήκε από τον χώρο πριν από μια άγρια σεξουαλική σκηνή που φέρεται να διαδραματίστηκε. «Περιττό να πω ότι σηκώθηκα και έφυγα από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούσα», γράφει η ίδια στο βιβλίο της.

Η ηθοποιός είναι αρραβωνιασμένη με τη Ramona Agruma και απέκτησε το πρώτο της παιδί, τη Royce Lillian, μέσω παρένθετης μητέρας, τον Νοέμβριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.