Eva Mendes: Έγινε 50 ετών και ο Ryan Gosling έκανε «ξεχωριστά» τα γενέθλιά της…

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ κατάφερε να κάνει τα φετινά γενέθλια-ορόσημο της Εύα Μέντες ξεχωριστά. Η διάσημη ηθοποιός γιόρτασε τα 50α γενέθλιά της στις 5 Μαρτίου και μια πηγή είπε στο «People» ότι ήταν μία «καταπληκτική» γιορτή εν μέρει χάρη και στον επί χρόνια σύντροφό της.

«Έδειχνε πολύ άνετη καθώς έκλεινε τα 50 της χρόνια. Ο Ράιαν της λέει συνεχώς ότι είναι όμορφη. Έκανε τα γενέθλιά της πολύ ξεχωριστά» είπε χαρακτηριστικά η πηγή.

Το αγαπημένο ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 9χρονη Εσμεράλντα Αμάντα και την 8χρονη Αμάντα Λι.

«Η Εύα και ο Ράιαν είναι πραγματικά ένα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι. Υποστηρίζουν πολύ ο ένας τα πιστεύω του άλλου. Είναι επίσης ευγνώμονες για την οικονομική άνεση που τους εξασφαλίζει η δουλειά τους και τους ενδιαφέρει ο χρόνος µε την οικογένεια» συμπληρώνει η πηγή.

«Είναι εξαιρετικοί στο να βρίσκουν τις ισορροπίες μεταξύ τους».

Ryan Gosling Made Eva Mendes's 50th Birthday 'Very Special': He 'Constantly Tells Her She's Beautiful' (Exclusive Source) https://t.co/y0ZtcRd15w — People (@people) April 22, 2024

Η Εύα Μέντες γνωρίστηκε με τον Ράιαν Γκόσλινγκ το 2011, στα γυρίσματα της δραματικής ταινίας «The Place Beyond the Pines». Μετά τη γέννηση των παιδιών της αποφάσισε να κάνει μια παύση από την υποκριτική προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό τους. Σε πρόσφατη εμφάνιση στην εκπομπή «Today», η σταρ εξήγησε την απόφασή της.

«Ήταν σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είμαι τόσο τυχερή και σκέφτηκα, αν μπορώ να έχω αυτόν τον χρόνο με τα παιδιά μου, γιατί όχι; Και εξακολουθούσα να δουλεύω, απλά δεν έπαιζα, γιατί οι ταινίες σε απομακρύνουν από την οικογένειά σου, πρέπει να λείπεις πολλές ώρες, να είσαι μακριά, να ταξιδεύεις συχνά», είπε.

«Ήταν σχεδόν σαν μια μη λεκτική συμφωνία που έλεγε: Εντάξει, εκείνος θα δουλεύει και από μακριά και εγώ θα δουλέψω από εδώ».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

