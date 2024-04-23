Η Σελίν Ντιόν μίλησε για τη μάχη της με το σύνδρομο Stiff Person (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου) σε μια σπάνια συνέντευξή της στη γαλλική «Vogue». Πρόκειται για τη μεγάλη επιστροφή της διάσημης τραγουδίστριας.

Η 55χρονη Σελίν Ντιόν δείχνει εντυπωσιακή στη νέα της φωτογράφιση, ποζάροντας τόπλες, με ένα υπερμεγέθες λευκό πουκάμισο και σορτσάκι.

Η τραγουδίστρια, η οποία αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με τη σπάνια νευρολογική ασθένεια σε ένα συγκινητικό βίντεο το 2022, μοιράστηκε πώς αντιμετωπίζει αυτό το «θηρίο», εξηγώντας ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική και πλέον έμαθε να ζει με αυτή την πάθηση.

Στο ερώτημα για το πώς διαχειρίζεται τη νέα πραγματικότητα, η ίδια ανέφερε: «Είμαι καλά, αλλά έχω πολύ δουλειά ακόμη μπροστά μου. Το παίρνω μέρα με τη μέρα. Πέντε ημέρες την εβδομάδα κάνω αθλητική, σωματική και φωνητική θεραπεία. Τώρα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και να σταματήσω να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Νιώθω όμορφη στα 55 μου... ».

«Στην αρχή αναρωτιόμουν: γιατί εγώ; Πώς συνέβη αυτό; Τι έκανα; Εγώ φταίω γι' αυτό; Η ζωή δεν σου δίνει απαντήσεις. Απλά πρέπει να τη ζήσεις!», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η διάσημη τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Επέλεξα να δουλέψω με όλο μου το σώμα και την ψυχή, από την κορυφή ως τα νύχια, με μια ιατρική ομάδα. Στόχος μου είναι να ξαναδώ τον Πύργο του Άιφελ!».

Το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff Person Syndrome - SPS) είναι μια εκφυλιστική πάθηση που προκαλεί ένταση και ανεξέλεγκτο σπασμό των μυών. Τελικά, αφήνει τους πάσχοντες να μοιάζουν με «ανθρώπινα αγάλματα», καθώς σταδιακά «κλειδώνει» το σώμα και οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν ούτε να μιλήσουν.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση, ωστόσο μπορούν να γίνουν αρκετά πράγματα που θα επιβραδύνουν τα συμπτώματα, κάτι που η Celine αποκάλυψε ότι διερευνά.

Η σταρ έκανε για τελευταία φορά μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή στα βραβεία Grammy τον Φεβρουάριο, καθώς παρέδωσε στην Taylor Swift το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπαν δημοσίως εδώ και μήνες και τώρα η τραγουδίστρια αποκάλυψε, επίσης, αν θα ανέβει ποτέ ξανά στη σκηνή. «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό... Γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια λέω στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να επιστρέψω, ότι είμαι έτοιμη, ότι δεν είμαι έτοιμη. Δεν ξέρω. Το σώμα μου θα μου το πει».

Η τραγουδίστρια, με καταγωγή από το Μόντρεαλ, ανακοίνωσε το 2022 ότι πάσχει από το σύνδρομο Stiff Person. Στο συγκλονιστικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Όπως ξέρετε ήμουν πάντα ένα ανοιχτό βιβλίο και δεν ήμουν έτοιμη να πω τίποτα πριν, αλλά τώρα είμαι έτοιμη.

Αντιμετωπίζω προβλήματα με την υγεία μου εδώ και πολύ καιρό και ήταν πολύ δύσκολο για εμένα να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις μου και να μιλήσω για όλα όσα περνάω. Πρόσφατα διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια νευρολογική διαταραχή. Αν και ακόμα μαθαίνουμε γι' αυτή τη σπάνια νόσο, τώρα ξέρουμε ότι αυτό είναι που προκαλεί όλους τους σπασμούς που είχα».

Αναφέροντας λεπτομερώς τον αντίκτυπο που είχε η πάθηση σε αυτήν, η Σελίν Ντιόν συνέχισε: «Δυστυχώς, αυτοί οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μου, μερικές φορές προκαλώντας δυσκολίες όταν περπατάω και μη επιτρέποντάς μου να χρησιμοποιώ τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδήσω όπως συνήθιζα. Έχω μια σπουδαία ομάδα γιατρών, που εργάζονται δίπλα μου, για να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερα και τα αγαπημένα μου παιδιά, που με στηρίζουν και μου δίνουν βοήθεια».

Πηγή: skai.gr

