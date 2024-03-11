Ο Μπράντλεϊ Κούπερ συνοδευόταν για μία ακόμη φορά από τη μητέρα του Γκλόρια Καμπάνο και μάλιστα φρόντισαν να φορέσουν ρούχα στην ίδια απόχρωση για την ξεχωριστή βραδιά των Όσκαρ.

Σύμφωνα με το People, η τελευταία φορά που πήγαν μαζί ήταν στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 2022.

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός έδειχνε κομψός με ένα μαύρο κοστούμι Louis Vuitton, που επέλεξε, καθώς παρευρέθηκε στα βραβεία ως υποψήφιος για έβδομη χρονιά. Το συνδύασε με ένα λευκό πουκάμισο ενώ το σακάκι του είχε εντυπωσιακά μπλε κουμπιά. Η μητέρα του φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε μαύρη απόχρωση επίσης.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια έντονη φημολογία σχετικά με το αν θα πήγαινε στη λαμπερή τελετή με το supermodel Τζίτζι Χαντίντ.

Οι δυο τους εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από τους παπαράτσι τον Οκτώβριο του 2023 σε μια έξοδο τους στο διάσημο εστιατόριο Via Carota στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία «Maestro» για τη ζωή του συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν στην οποία σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε μαζί με την Κάρεϊ Μάλιγκαν δεν κατάφερε να λάβει κάποιο χρυσό αγαλματίδιο παρά τις 7 υποψηφιότητες που είχε αποσπάσει.

