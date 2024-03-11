Λαμπερές εμφανίσεις, φορέματα υψηλής ραπτικής και εντυπωσιακά κοσμήματα είχαν την τιμητική τους στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre, στο φετινό κορυφαίο θεσμό των κινηματογραφικών βραβείων του Λος 'Αντζελες, σύμφωνα με το People.

Emma Stone

Η ηθοποιός, η οποία κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things», φόρεσε μία custom-made Louis Vuitton δημιουργία σε πράσινο της μέντας και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο περιδέραιο 30 καρατίων του οίκου. Ωστόσο όταν σηκώθηκε να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο είχε ένα μικρό ατύχημα με το φόρεμά της.

Da'Vine Joy Randolph

Έλαβε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα παιδιά του Χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν φορώντας μία εντυπωσιακή γαλάζια τουαλέτα Louis Vuitton.

America Ferrera

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μία ροζ Versace δημιουργία. «Σκεφτήκαμε να κρατήσουμε το ροζ για το τέλος» δήλωσε η στυλίστρια Κάρλα Γουέλς για το φόρεμα - δημιουργία για την οποία χρειάστηκαν περισσότερες από 400 ώρες εργασίας.

Emily Blunt

Με δημιουργία Schiaparelli και κοσμήματα Tiffany & Co.

Cynthia Erivo

Η διάσημη ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της με ένα πράσινο σκούρο φόρεμα Louis Vuitton και κοσμήματα Roberto Coin.

Michelle Yeoh

Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με ασημί φόρεμα Balenciaga, μαύρα γάντια, διαμαντένια σκουλαρίκια Cindy Chao και ένα εντυπωσιακό ρολόι.

Rita Moreno

Η 92χρονη ηθοποιός, ανέβηκε στη σκηνή επιλέγοντας ένα φόρεμα από ταφτά και βελούδο Badgley Mischka και κομψά μαύρα opera γάντια, ενώ αποκάλυψε ότι φορούσε περούκα. «Απλώς διασκεδάζω φορώντας την. Είναι φόρος τιμής στην Τσίτα Ριβέρα, μια γυναίκα που αγάπησα πολύ» είπε η Ρίτα Μορένο στο κόκκινο χαλί η οποία συνοδευόταν από την κόρη της Φερνάντα Λουίζα Γκόρντον.

Margot Robbie

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie», επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Versace και κοσμήματα Fred Leighton.

Carey Mulligan

Η υποψήφια για την ταινία «Maestro» ηθοποιός επέλεξε μία ασπρόμαυρη δημιουργία Balenciaga του 1951 και κοσμήματα Fred Leighton.

Sandra Huller

Έλαμψε με μία με μαύρη custom δημιουργία του οίκου Schiaparelli.

Ariana Grande

Επέλεξε μία εντυπωσιακή ροζ τουαλέτα Giambattista Valli Haute Couture με κοσμήματα Tiffany & Co.

Zendaya

Η διάσημη πρωταγωνίστρια ανέβηκε στη σκηνή με ένα φόρεμα από μετάξι Armani Privé και κοσμήματα Bulgari.

Anya Taylor-Joy

Τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με ένα ασημί φόρεμα Dior Haute Couture και κοσμήματα Tiffany & Co.

Florence Pugh

Η σταρ του Oppenheimer φόρεσε ένα ασημένιο φόρεμα Del Core και κοσμήματα Bulgari.

Lupita Nyong'o

Έλαμψε με ένα φόρεμα Armani Privé και κοσμήματα De Beers.

Catherine O'Hara

Eva Longoria

Φόρεσε μία βελούδινη μαύρη δημιουργία Tamara Ralph και κοσμήματα Bucherer.

Charlize Theron

Ήταν πανέμορφη με ένα γκρι ντραπέ σατέν φόρεμα Dior Haute Couture και κοσμήματα Boucheron.

Billie Eilish

Έφτασε στο κόκκινο χαλί επιλέγοντας μια ασπρόμαυρη καρό φούστα, λευκό πουκάμισο, μαύρο σακάκι, λευκές κάλτσες και παπούτσια Mary Jane. Oλοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια ασπρόμαυρη τσάντα Chanel.

