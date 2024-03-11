Ariana Grande: Ζήτησε από τους θαυμαστές της να μην στέλνουν μηνύματα μίσους

Η Αριάνα Γκράντε ζήτησε από τους θαυμαστές της να μην εκφράζουν μίσος για τους ανθρώπους στη ζωή της, για τους οποίους πιστεύουν ότι έγραψε το νέο της άλμπουμ «Eternal Sunshine».

Το άλμπουμ έχει αναφορές στο διαζύγιο της τραγουδίστριας από τον Ντάλτον Γκόμεζ και τη νέα σχέση της με τον Ίθαν Σλέιτερ και ορισμένοι θαυμαστές έκαναν σχόλια για άτομα για τα οποία μπορεί να έχει γράψει στους στίχους της.

Ως απάντηση, η Αριάνα Γκράντε στο Instagram story της έκανε ανάρτηση καλώντας τους θαυμαστές να σταματήσουν να σχολιάζουν.

«Γεια, ήθελα απλώς να πω ότι όποιος στέλνει μηνύματα μίσους στους ανθρώπους στη ζωή μου με βάση το πως ερμηνεύει το άλμπουμ δεν με υποστηρίζει και κάνει απολύτως το αντίθετο από αυτό που θα ενθάρρυνα (και επίσης παρερμηνεύει εντελώς την πρόθεση πίσω από τη μουσική)», έγραψε η τραγουδίστρια.

«Σας ζητώ να μην το κάνετε. Δεν με στηρίζετε έτσι. Είναι το αντίθετο. Αν και αυτό το άλμπουμ καταγράφει πολλές οδυνηρές στιγμές, είναι επίσης συνδεδεμένο με το θέμα της βαθιάς, ειλικρινούς αγάπης. Εάν δεν μπορείτε να το ακούσετε, παρακαλώ ακούστε πιο προσεκτικά. Ευχαριστώ» αναφέρεται στην ανάρτηση της Αριάνα Γκράντε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

