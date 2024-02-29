Ο Bradley Cooper παραδέχτηκε ότι δυσκολευόταν να νιώσει συνδεδεμένος με την κόρη του, Lea, όταν γεννήθηκε.
Ο πρωταγωνιστής του «Maestro» εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο podcast «Armchair Expert», του Dax Shepard, και συζήτησε για το πώς είναι ως πατέρας της 6χρονης Lea, η οποία γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2017. Ο 49χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι τους πρώτους μήνες της ζωής της Lea δεν καταλάβαινε όταν οι άλλοι γονείς έλεγαν: «Θα πέθαινα αμέσως για το παιδί μου».
«Τους πρώτους οκτώ μήνες δεν μπορούσα να καταλάβω καν αν αγαπούσα το παιδί. Και μετά ήρθε αυτή η τεράστια αλλαγή. Όλα από τότε έχουν αλλάξει. Αυτή είναι η εμπειρία μου», συνέχισε ο ηθοποιός. «Μου άρεσε να τη φροντίζω, αλλά θα πέθαινα αν ερχόταν κάποιος με όπλο;», αναρωτήθηκε ο ηθοποιός.
Παραδέχτηκε ότι όταν δυο μηνών η κόρη του δεν ήταν σίγουρος. «Και μετά, ξαφνικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι προσπαθεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος προκειμένου «να κάνει τη μικρότερη δυνατή ζημιά που θα μπορούσε να κάνει στην κόρη του».
