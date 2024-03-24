Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον, Γκάρι Γκόλντσμιθ, ζήτησε συγγνώμη για την κριτική που άσκησε στη Μέγκαν Μαρκλ, την οποία αποκάλεσε «γελαστό κορίτσι», σε συνέντευξή του στους «Times».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέντευξη δόθηκε πριν η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Στη συνέντευξη ο θείος της Κέιτ Μίντλετον μίλησε, όχι και με τόσο κολακευτικά λόγια, για τον γάμο της δούκισσας του Σάσεξ με τον πρίγκιπα Χάρι.

«Αυτή η συνέντευξη και η φωτογράφηση έγινε πριν από μία εβδομάδα και πήγε για εκτύπωση πριν ενημερωθώ για τα θλιβερά νέα σχετικά με την ανιψιά μου Κέιτ», έγραψε ο 58χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

As many will have seen, I am featured in Saturday's "Times Magazine". This interview and shoot was done over a week ago and went to print before I was aware of the sad news regarding my niece Kate.



My thoughts and prayers are with Kate and the wider family at this difficult… — Gary Goldsmith (@GaryGoldsmithX) March 22, 2024

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την Κέιτ και την ευρύτερη οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και είμαι βαθύτατα αναστατωμένος με τη χρονική στιγμή αυτού του άρθρου», συνέχισε.

Kate Middleton’s uncle Gary apologizes after slamming ‘fickle’ Meghan Markle in scathing interview https://t.co/F22JEoDPqD pic.twitter.com/P1d58D9ICs — Page Six (@PageSix) March 24, 2024

«Ελπίζω αυτό να τραβήξει μια γραμμή πάνω από τις συνεχιζόμενες εικασίες και τις φρικτές συνωμοσίες. Ας δώσουμε χρόνο στην Κέιτ, τον Ουίλιαμ και τα παιδιά και ας δείξουμε την αγάπη μας».

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γκάρι Γκόλντσμιθ αποκάλεσε τη Μέγκαν Μαρκλ «άστατη» και «κακή» για τη χώρα τους. Είπε, επίσης, ότι δεν εκτίμησε το γεγονός ότι η Μαρκλ κατηγόρησε μέλη της βασιλικής οικογένειας ότι έκαναν ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του δέρματος του μικρού Άρτσι.

«Με θυμώνει τόσο πολύ αυτό που είπε η Μέγκαν για την Κέιτ. Η Κέιτ γνωρίζει τις ρίζες της οικογένειάς της και είναι περήφανη γι' αυτές. Λυπάμαι, αλλά η Μέγκαν Μαρκλ δεν είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο ίδιος.

