Grimes: Η πρώην του Elon Musk «διαφημίζει» το νέο ειδύλλιό της με τον DJ Anyma

Η Grimes «διαφημίζει» τη νέα της σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η διαμάχη της για την επιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύντροφό της, Elon Musk, δεν έχει τελειώσει δικαστικά.

Grimes debuts new romance with DJ Anyma amid Elon Musk custody battle https://t.co/CEibDj16fU pic.twitter.com/RKEjk1i6aW March 24, 2024

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», έγραψε η Καναδή τραγουδίστρια, 36 ετών, στην ανάρτησή της στο Instagram, που τη δείχνει να φιλάει τον μουσικό παραγωγό, 35 ετών, μπροστά σε ένα πολύχρωμο σκηνικό.

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη DJ, ο οποίος μεγάλωσε στην Ιταλία, ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με τη Vittoria Ceretti, η οποία τώρα βγαίνει με τον Leonardo DiCaprio.

Το «Page Six» επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι ο Anyma - το πραγματικό όνομά του είναι Matteo Milleri - χώρισε επίσημα από το μοντέλο μετά από τρία χρόνια γάμου.

Ο 52χρονος Μασκ έχει -τουλάχιστον- 11 παιδιά με τρεις διαφορετικές γυναίκες. Η Grimes και ο Ίλον Μασκ έχουν τρία παιδιά: Το X Æ A-1, γνωστό ως X, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2020, και μια κόρη με το όνομα Exa Dark Sideræl - γνωστή ως Y - που γεννήθηκε με παρένθετη μητέρα τον Δεκέμβριο του 2021. Ένα τρίτο παιδί, ένα αγόρι με το όνομα Techno Mechanicus ή Tau, γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και η γέννησή του αποκαλύφθηκε σε μια βιογραφία για τον Ίλον Μασκ.

Πηγή: skai.gr

