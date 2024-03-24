Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Grimes: Η πρώην του Elon Musk «διαφημίζει» το νέο ειδύλλιό της με τον DJ Anyma

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», έγραψε η Καναδή τραγουδίστρια στην ανάρτησή της στο Instagram

Grimes

Η Grimes «διαφημίζει» τη νέα της σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η διαμάχη της για την επιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύντροφό της, Elon Musk, δεν έχει τελειώσει δικαστικά. 

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», έγραψε η Καναδή τραγουδίστρια, 36 ετών, στην ανάρτησή της στο Instagram, που τη δείχνει να φιλάει τον μουσικό παραγωγό, 35 ετών, μπροστά σε ένα πολύχρωμο σκηνικό.

Grimes

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη DJ, ο οποίος μεγάλωσε στην Ιταλία, ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με τη Vittoria Ceretti, η οποία τώρα βγαίνει με τον Leonardo DiCaprio.

Το «Page Six» επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι ο Anyma - το πραγματικό όνομά του είναι Matteo Milleri - χώρισε επίσημα από το μοντέλο μετά από τρία χρόνια γάμου.

Ο 52χρονος Μασκ έχει -τουλάχιστον- 11 παιδιά με τρεις διαφορετικές γυναίκες. Η Grimes και ο Ίλον Μασκ έχουν τρία παιδιά: Το X Æ A-1, γνωστό ως X, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2020, και μια κόρη με το όνομα Exa Dark Sideræl - γνωστή ως Y - που γεννήθηκε με παρένθετη μητέρα τον Δεκέμβριο του 2021. Ένα τρίτο παιδί, ένα αγόρι με το όνομα Techno Mechanicus ή Tau, γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και η γέννησή του αποκαλύφθηκε σε μια βιογραφία για τον Ίλον Μασκ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark