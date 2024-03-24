Θαυμαστές των ταινιών του Τζέιμς Μποντ «απείλησαν» να μποϊκοτάρουν την επόμενη ταινία αν ο Άαρον Τέιλορ Τζόνσον θα είναι ο επόμενος 007. Κι αυτό γιατί, όπως ισχυρίζονται, ο ηθοποιός είναι Εβραίος!

Εν μέσω φημών ότι ο 33χρονος Βρετανός ηθοποιός έχει, σχεδόν, υπογράψει συμφωνία για να ακολουθήσει τα βήματα του Ντάνιελ Κρεγκ ως 007, αντισημιτικά σχόλια εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Το hashtag #BoycottJamesBond έχει, επίσης, κοινοποιηθεί ευρέως στο X, πρώην Twitter.

Οι θαυμαστές έχουν εξοργιστεί με τους παραγωγούς, γράφοντας: «Πραγματικά κακός συγχρονισμός με το Ισραήλ να διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ντροπή σας. Ελπίζω η εταιρεία σας να καταρρεύσει». «Μποϊκοτάρετε το Bond, ελευθερώστε την Παλαιστίνη», γράφουν άλλοι. «Δεν θα αγοράσω εισιτήριο για καμία από τις ταινίες της εταιρείας. Θα μποϊκοτάρω όλες τις ταινίες της», γράφει ένας άλλος χρήστης.

Το Community Security Trust, το οποίο καταγράφει τα αντισημιτικά περιστατικά, ανέφερε ότι οι Εβραίοι αντιμετώπισαν αύξηση των επιθέσεων μετά τα αντίποινα του Ισραήλ στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο. Ο Άαρον δήλωσε δημοσίως ότι είναι Εβραίος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Η «Sun» ανέφερε τη Δευτέρα ότι στον Βρετανό ηθοποιό «προσφέρθηκε επίσημα η ευκαιρία να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ», βάζοντας τέλος στις πολύμηνες εικασίες σχετικά με τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ. Ωστόσο, 24 ώρες μετά, το BBC έβαλε τέλος στις εικασίες, με άνθρωπο της παραγωγής να αποκαλύπτει ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια στις φήμες».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Idris Elba εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα επιλογή του κοινού για τον ρόλο, παρά το γεγονός ότι είναι 51 ετών - μεγάλος για υποψήφιος Bond - και έχει ήδη αποκλείσει τον εαυτό του από την υποψηφιότητα, προκειμένου να επικεντρωθεί στο αστυνομικό δράμα «Luther».

