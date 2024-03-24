Η Kim Kardashian φαίνεται ότι χώρισε με τον σύντροφό της, τον αστέρα του NFL, Odell Beckham Jr., μετά από έξι μήνες σχέσης.

Η 43χρονη τηλεπερσόνα είχε συνδεθεί με τον 31χρονο παίκτη των Baltimore Ravens από τον Σεπτέμβριο, με το ζευγάρι να εντοπίζεται πιο πρόσφατα στο πάρτι του «Vanity Fair» μετά την απονομή των Όσκαρ, στο Beverly Hills, στις 11 Μαρτίου.

Kim Kardashian 'splits from NFL hunk Odell Beckham Jr' after whirlwind six-month romancehttps://t.co/4mOjovtlJ4 pic.twitter.com/cRHAhlBHpw — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 24, 2024

Αν και ο ακριβής λόγος του χωρισμού δεν έχει γίνει γνωστός, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kim Kardashian ήταν ανοιχτή στην ιδέα να αποκτήσει ένα πέμπτο παιδί με τον νέο της σύντροφο.

Ο Odell Cornelious Beckham Jr. (ευρύτερα γνωστός με τα αρχικά OBJ) έχει ήδη έναν γιο, τον Zydn Beckham (γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022), από την πρώην του, Lauren Wood, ενώ η Kim έχει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, τον Kanye West.

Πριν από το ειδύλλιό της με τον OBJ, η Kim Kardashian ήταν ελεύθερη από τότε που χώρισε από τον κωμικό και ηθοποιό, Πιτ Ντέιβιντσον, τον Αύγουστο του 2022, μετά από ένα ειδύλλιο εννέα μηνών.

Πηγή: skai.gr

