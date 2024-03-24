Λογαριασμός
Η Kim Kardashian είναι και πάλι μόνη: Χώρισε με τον Odell Beckham Jr. - Έξι μήνες κράτησε το ρομαντικό τους ειδύλλιο...

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάσημη τηλεπερσόνα ήταν ανοιχτή στην ιδέα να αποκτήσει ένα πέμπτο παιδί με τον νέο της σύντροφο

Η Kim Kardashian

Η Kim Kardashian φαίνεται ότι χώρισε με τον σύντροφό της, τον αστέρα του NFL, Odell Beckham Jr., μετά από έξι μήνες σχέσης. 

Η 43χρονη τηλεπερσόνα είχε συνδεθεί με τον 31χρονο παίκτη των Baltimore Ravens από τον Σεπτέμβριο, με το ζευγάρι να εντοπίζεται πιο πρόσφατα στο πάρτι του «Vanity Fair» μετά την απονομή των Όσκαρ, στο Beverly Hills, στις 11 Μαρτίου.

Αν και ο ακριβής λόγος του χωρισμού δεν έχει γίνει γνωστός, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kim Kardashian ήταν ανοιχτή στην ιδέα να αποκτήσει ένα πέμπτο παιδί με τον νέο της σύντροφο. 

Ο Odell Cornelious Beckham Jr. (ευρύτερα γνωστός με τα αρχικά OBJ) έχει ήδη έναν γιο, τον Zydn Beckham (γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022), από την πρώην του, Lauren Wood, ενώ η Kim έχει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, τον Kanye West.

Πριν από το ειδύλλιό της με τον OBJ, η Kim Kardashian ήταν ελεύθερη από τότε που χώρισε από τον κωμικό και ηθοποιό, Πιτ Ντέιβιντσον, τον Αύγουστο του 2022, μετά από ένα ειδύλλιο εννέα μηνών.

