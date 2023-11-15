Ήταν μόλις πριν ένα χρόνο όταν ο πρώην υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, είχε επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στο ριάλιτι «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!». Ο συντηρητικός βουλευτής τότε είχε ήδη απομακρυνθεί από την κυβερνητική του θέση καθώς αποδείχθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες της πανδημίας, φιλώντας στο στόμα μία συνάδελφό του.

Ο πολιτικός είχε δεχθεί έντονη κριτική όχι μόνο για το συμβάν αλλά και για τη γενικότερη διαχείριση της πανδημίας στην κυβέρνηση Τζόνσον. Τα λεφτά που του δόθηκαν για την συμμετοχή του ανήλθαν στις 320.000 λίρες, αν και ο ίδιος υποστήριξε ότι «θέλει να προσπαθήσει να αποδείξει ποιος πραγματικά είναι».

Μια αντίστοιχη προσπάθεια φαίνεται πως θέλει να κάνει μια ακόμα βρετανική πολιτική φιγούρα που ακούει στο όνομα Νάιτζελ Φαράτζ. Όπως ο ίδιος δήλωσε κατά την επιβεβαίωση της συμμετοχής του, το ριάλιτι «έχει μεγάλο νεανικό κοινό που αξίζει να απευθυνθεί σε αυτό».

«Το τελευταίο διάστημα έχω ανακατευτεί με το TikTok και θα εκπλαγείτε με αυτό που θα πω, αλλά πολλοί νέοι άνθρωποι εκεί έξω δείχνουν ενδιαφέρον για αυτά που έχω να πω», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Why is Nigel going into the Jungle?🦎 pic.twitter.com/BQpYo0qMs7 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 14, 2023

Αντιδράσεις και κίνδυνος μποϊκοτάζ για την υπέρογκη αμοιβή του

Εκτός όμως από την «κοινωνική» υπόσταση της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης, σημαντικό ρόλο στην απόφαση του πρέπει να πήρε και το χρηματικό ποσό που του προσφέρει το κανάλι του ITV, ύψους 1,5 εκατομμυρίων λιρών.

Είναι τα περισσότερα χρήματα που έχει λάβει διαγωνιζόμενος στην ιστορία του σόου που γυρίζεται σε ζούγκλα της Αυστραλίας εδώ και 22 σεζόν. Πάντως, η πληρωμή του πρωτεργάτη του Brexit και πρώην ηγέτη του κόμματος UKIP και Brexit Party δεν έχει μείνει ασχολίαστη.

The rumours are true.. I’ll see you in the jungle! 🦘 pic.twitter.com/ohYl1vD4Dp — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 13, 2023

Ο Independent για παράδειγμα αναφέρει ότι φανατικοί τηλεθεατές του «I’m a Celeb» - όπως συχνά αναφέρεται - απειλούν με μποϊκοτάζ. Και καλλιτεχνικές προσωπικότητες τηςΒρετανίαςέχουν όμως θορυβηθεί με την συμμετοχή. Η διάσημη κωμικός Λόντον Χιούτζες, δήλωσε σοκαρισμένη από την επιλογή του καναλιού να προβάλει «έναν ρατσιστή σαν είδος διασκέδασης». Ενώ και ο κωμικός και δημοσιογράφος Ντάνι Μπέικερ έγραψε ότι η συμμετοχή του αποδεικνύει πόσο «αναίσθητο, χαζό, ηλίθια προκλητικό και ηθικά χρεοκοπημένο είναι το δίκτυο του ITV».

Να αναφερθεί, ότι το ιδιωτικό βρετανικό κανάλι ITV σύμφωνα με ρεπορτάζ, από το 2016 προσέγγιζε τον πρώην πολιτικό και παρουσιαστή πια του νέου καναλιού GB News, προσφέροντάς του συμφωνίες εκατοντάδων χιλιάδων λιρών.

Ο 59χρονος Φαράζ έχει κατηγορηθεί, εδώ και χρόνια, για υποκίνηση ξενοφοβίας αλλά και ακροδεξιές απόψεις. Ο ίδιος, στο βίντεο που παρουσιάζει τον εαυτό του πάντως, παρουσιάζεται σίγουρος πως θα τα καταφέρει καθώς «έχει συνηθίσει να συναναστρέφεται με φίδια και άλλα ερπετά είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στο Γούεστμινστερ». Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από το κοινό στην έναρξη του παιχνιδιού, την Κυριακή 19 Νοεμβρίου.

