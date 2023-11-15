Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Ταύρος

Αποβάλετε τη μιζέρια και τη λύπη από τη ζωή σας και βρείτε την ισορροπία. Μοιράστε ισορροπημένα τον χρόνο σας μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας και για την ξεκούραση και εκτόνωση σας. Μια ασχολία που θα σας αποσπάσει την προσοχή από την καθημερινότητα σας θα ήταν εξαιρετικά ευεργετική για σας. Εάν έχει σχέση με τη φύση ή τα φυτά ακόμη καλύτερα…

Δίδυμοι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Καρκίνος

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Λέων

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Παρθένος

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Ζυγός

Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο να αποτελέσετε στόχο των συναδέλφων ή συνεργατών σήμερα, είτε με μια κατά μέτωπο επίθεση ή με κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη σας. Είστε και σεις λίγο εριστικοί και υπάρχει πιθανότητα τα λεγόμενα ή οι πράξεις σας να πληγώσουν άτομα του περιβάλλοντος σας. Συγκρατηθείτε, γιατί θα το μετανιώσετε αμέσως μετά…

Σκορπιός

Μείνετε για λίγο παρατηρητές και μην υπογράφετε συμβόλαια, μέχρι να δείτε τι σας συμφέρει. Έχετε δυναμισμό και δημιουργικότητα, αλλά θα υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση. Ωφεληθείτε από την ημέρα για περισυλλογή. Ερωτικά προσέξτε μην οδηγηθείτε σε μπλεξίματα που ίσως σας αποσπάσουν από την εργασία σας.

Τοξότης

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Αιγόκερως

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Υδροχόος

Ιχθείς

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

