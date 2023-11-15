Ο Γουίλ Σμιθ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι τον έπιασαν να κάνει σεξ με τον ηθοποιό του «The Fresh Prince of Bel-Air», Duane Martin, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «αναμφισβήτητα ψευδή».

Τον συγκεκριμένο ισχυρισμό διατύπωσε πρώην προσωπικός βοηθός του ηθοποιού, σε συνέντευξή του με την Tasha K., η οποία, όπως είναι λογικό, έγινε viral στο διαδίκτυο. Ο Bilaal ισχυρίζεται ότι είδε τον πρωταγωνιστή του «Men In Black», που σήμερα είναι 55 ετών, και τον Martin να συνευρίσκονται ερωτικά μέσα στο καμαρίνι του.

«Άνοιξα την πόρτα στο καμαρίνι του Duane και τότε είδα τον Duane να κάνει σεξ με τον Will», είπε στη συνέντευξη, ενώ δεν παρέλειψε να περιγράψει και τη σκηνή της ερωτικής συνεύρεσής τους. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε μη κολακευτικούς ισχυρισμούς για τον ανδρισμό του Γουίλ Σμιθ, λέγοντας ότι το μόριό του μοιάζει σαν το μικρό δάχτυλο του ποδιού.

Εκπρόσωπος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού επέμεινε ότι η ιστορία είναι «εντελώς κατασκευασμένη» σε δήλωσή του TMZ, ενώ μια πηγή ανέφερε στο πρακτορείο ότι ο Σμιθ σκέφτεται να κινηθεί νομικά.

Ο 58χρονος Duane Martin ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Tisha Campbell από το 1996 έως το 2020. Ο ηθοποιός, με καταγωγή από το Μπρούκλιν, είναι γνωστός από τις συμμετοχές του στη σειρά «L.A.'s Finest» και στη σειρά «All of Us».

Ο Martin έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γουίλ Σμιθ σε πολλά έργα, μεταξύ των οποίων δύο επεισόδια της πρώην σειράς «The Fresh Prince of Bel-Air» το 1993 και το 1995 και τρία επεισόδια της επανέναρξης της σειράς «Bel-Air» το 2022.

Επίσης, τον είδαμε στο «The Paul Reiser Show», στις ταινίες «White Men Can't Jump» και «Scream 2», καθώς και στο μουσικό βίντεο για την επιτυχία «I'll Make Love to You» των Boyz II Men το 1994.

Η εν διαστάσει σύζυγος του Smith, Jada Pinkett Smith, αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι είναι χωρισμένοι εδώ και επτά χρόνια.

