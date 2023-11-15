Στη διάγνωσή του με διαβήτη τύπου 1 αναφέρθηκε ο Νικ Τζόνας. Ο τραγουδιστής των Jonas Brothers «ανέβασε» στο Instagram τα τέσσερα διαφορετικά σημάδια που μπορούν να οδηγήσουν σε διάγνωση της ασθένειας. Πρόσθεσε επίσης ότι χάρη στην οικογένειά του που παρατήρησε αυτά τα σημάδια ξεκίνησε την φαρμακευτική αγωγή.

Το μήνυμα στο Instagram ξεκινούσε με τη μητέρα του Νικ, Ντενίζ, η οποία λέει ότι ο γιος της διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 πριν από 18 χρόνια. Με τον Νικ στη συνέχεια να προσθέτει ότι είχε «όλα τα συμπτώματα» συμπεριλαμβανομένης της συχνουρίας, της υπερβολικής δίψας, της εξάντλησης και της ανεξήγητης απώλειας βάρους.

«Ο Νικ ήταν πολύ ενθουσιώδης ως παιδί», λέει η Ντενίζ. «Ήταν πολύ δραστήριος, οπότε όταν άρχισε να εμφανίζει αυτά τα σημάδια, τρόμαξα, αλλά νομίζω ότι αρνιόμουν να το δεχτώ».

Στη λεζάντα του, ο Νικ σημείωσε ότι η οικογένειά του και «ειδικά» η μαμά του «παρατήρησαν μια αλλαγή», η οποία τελικά οδήγησε στη διάγνωσή του, παρά το γεγονός ότι «η συζήτηση γύρω από τον διαβήτη» δεν ήταν τόσο «διαδεδομένη όσο είναι τώρα».

«Ήμουν αρκετά τυχερός που είχα αυτό το απίστευτο σύστημα υποστήριξης γύρω μου που παρατήρησε αυτά τα σημάδια, με βοήθησε να πάρω την απόφαση να κάνω εξετάσεις και τελικά έσωσε τη ζωή μου», έγραψε.

«Ως νέος πατέρας ο ίδιος, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να προσέχω αυτά τα σημάδια καθώς η κόρη μου μεγαλώνει», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

