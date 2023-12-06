Όταν η Dain Yoon άρχισε να ζωγραφίζει στο δέρμα της για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές αυτοπροσωπογραφίες, οι άνθρωποι στη Νότια Κορέα την κοίταζαν σαν «dokkaebi», ένα είδος κορεάτικου καλικάντζαρου, αναφέρει η ίδια.

Μια viral φωτογραφία που παρουσίαζε το πρόσωπό της σε μικρογραφία, ζωγραφισμένο στα νύχια και στολισμένο με τα δικά της μαλλιά, χαρακτηρίστηκε από τους χρήστες του διαδικτύου ως «τριχωτό μανικιούρ».

«Σκέφτηκα ότι αυτό είναι χαριτωμένο όταν το έφτιαξα», είπε για τη φωτογραφία, μιλώντας στο CNN. Η ίδια ζει πλέον στις ΗΠΑ. Και μπορεί στη Σεούλ, το μέρος που γεννήθηκε, η δουλειά της να έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών, ωστόσο αυτό δεν έγινε αμέσως.

Η 30χρονη δήλωσε ότι οι εικόνες της είχαν μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μόνο όταν έγινε αντιληπτή στο εξωτερικό, αφού το έργο της έγινε viral το 2016, ο κόσμος άρχισε να δίνει προσοχή στην πατρίδα της. «Αυτό που εκτιμούν είναι ότι η δουλειά μου έγινε γνωστή στον αμερικανικό Τύπο. Όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί Κορεάτες καλλιτέχνες ή τραγουδιστές. Αν έχουν προσοχή από το εξωτερικό, τότε οι Κορεάτες το εκτιμούν».

Οι φωτορεαλιστικές οπτικές ψευδαισθήσεις της Yoon κέντρισαν το ενδιαφέρον καλλιτεχνών όπως της Halsey και του James Blake, με τους οποίους έχει συνεργαστεί, και της χάρισαν ακόμη και μια εμφάνιση στο «The Ellen DeGeneres Show». Έκτοτε, έχει εργαστεί σε διαφημιστικά σποτ για εταιρείες όπως η Estée Lauder, η BMW, η Apple και η Adidas και έχει κοσμήσει τις σελίδες της «Vogue» και του «Harper's Bazaar».

