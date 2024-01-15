Μέσα σε κλίμα (αναμενόμενης) συγκίνησης, η 22χρονη Μάντισον Μαρς(Madison Marsh) εστέφθη χθες Μις Αμερική 2024, στην τελική βραδιά των καλλιστείων Miss America, που έγινε στο Ορλάντο της Φλόριντα.

H Μαρς, ανθυπολοχαγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και φοιτήτρια μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εκπροσωπούσε το Κολοράντο και αναδείχτηκε νικήτρια ανάμεσα σε 51 διαγωνιζόμενες.

Η 22χρονη έγραψε ιστορία στον θεσμό καθώς για πρώτη φορά εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας κερδίζει τον τίτλο Μις Αμερική.

PAGEANT PATRIOT: Madison Marsh makes history as the first-ever active-duty Air Force pilot to compete for and win the coveted Miss America title. https://t.co/LoP05cRqha pic.twitter.com/X2oRTeMC0p — Fox News (@FoxNews) January 15, 2024

Για την ιστορία, πρώτη αναπληρωματική αναδείχθηκε η Έλι Μπρο, που εκπροσωπούσε το Τέξας.

Όσο για το αν η Μαρς άξιζε τη νίκη, δείτε όλες τις αναπληρωματικές Μις και κρίνετε μόνοι σας...

Πηγή: skai.gr

