Miss America: 22χρονη πιλότος στα Air Force η πιο όμορφη γυναίκα της Αμερικής - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Η Μάντισον Μαρς έγραψε ιστορία στον θεσμό καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα της Πολεμικής Αεροπορίας κερδίσε τον τίτλο

Μάντισον Μαρς(Madison Marsh)

Μέσα σε κλίμα (αναμενόμενης) συγκίνησης, η 22χρονη Μάντισον Μαρς(Madison Marsh) εστέφθη χθες Μις Αμερική 2024, στην τελική βραδιά των καλλιστείων Miss America, που έγινε στο  Ορλάντο της Φλόριντα. 

H Μαρς, ανθυπολοχαγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και φοιτήτρια μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εκπροσωπούσε το Κολοράντο και αναδείχτηκε νικήτρια ανάμεσα σε 51 διαγωνιζόμενες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss America (@missamerica)

Η 22χρονη έγραψε ιστορία στον θεσμό καθώς για πρώτη φορά εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας κερδίζει τον τίτλο Μις Αμερική

Για την ιστορία, πρώτη αναπληρωματική αναδείχθηκε η Έλι Μπρο, που εκπροσωπούσε το Τέξας. 

Όσο για το αν η Μαρς άξιζε τη νίκη, δείτε όλες τις αναπληρωματικές Μις και κρίνετε μόνοι σας...

Πηγή: skai.gr

TAGS: καλλιστεία ΗΠΑ
