Τζορτζ Κλούνεϊ: «Είμαι τυχερός που μπορώ να κάνω πράγματα που αγαπώ»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) μίλησε για τη στροφή του στην σκηνοθεσία στην τελευταία του ταινία «The Boys in the Boat».

Σε σενάριο του Μαρκ Λ. Σμιθ(Mark L. Smith) εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν (Daniel James Brown) του 2013 η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της ομάδας κωπηλασίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατά τη δεκαετία του 1930 από το ταπεινό τους ξεκίνημα μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου.

«Είναι πιο ενδιαφέρον, έχεις πολύ περισσότερο τον έλεγχο. Μπορώ να είμαι επικεφαλής και δεν χρειάζεται να μάθω πώς να κωπηλατώ» δήλωσε ο σταρ σε συνέντευξή του στο Sky News. «Είναι ωραίο να έρχεσαι το πρωί και να γράφεις ένα σενάριο και μετά να αναθέτεις σε κάποιον να φτιάχνει ένα σκηνικό που σχεδίασες εσύ, πραγματικά είναι...καθώς μεγαλώνεις, πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Είμαι τυχερός γιατί είμαι 62 ετών και μπορώ να κάνω πράγματα που αγαπώ, ενώ πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν αυτό», πρόσθεσε ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ.

Πρωταγωνιστούν ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) και ο Tζόελ Έτζερτον(Joel Edgerton) μαζί με ένα ταλαντούχο καστ ηθοποιών μεταξύ των οποίων είναι οι Τζακ Μούλχερν (Jack Mulhern) και Πίτερ Γκίνες (Peter Guinness). Ο Κλούνεϊ ανέλαβε να μετατρέψει τους οκτώ νέους πρωταγωνιστές, οι οποίοι δεν είχαν κρατήσει ποτέ κουπί, σε Ολυμπιονίκες αθλητές.

Η προπόνησή τους ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων και διαρκούσε τέσσερις ώρες την ημέρα.

«Θέλω να δουλεύω μόνο με ανθρώπους που θέλουν να είναι εκεί και τους αρέσει αυτό που κάνουν, γιατί οι ώρες είναι πολλές και σκληρές. Είναι δύσκολο να το κάνεις. Κανείς δεν είναι εδώ για να παραπονεθεί» ανέφερε.

Ακόμα στην συνέντευξη παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ, με τον οποίο συναντιέται ξανά στο νέο θρίλερ δράσης «Wolfs».

«Μου αρέσει ακόμα να παίζω, διασκεδάζω. Μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ, είναι ένας ανερχόμενος ηθοποιός» είπε χαριτολογώντας ο Κλούνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

