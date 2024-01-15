Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιάννης Στάνκογλου έγινε 50 και το γιόρτασε δεόντως - Από Prodigy μέχρι θρακιώτικες γκάιντες (βίντεο)

Πριν λίγες μέρες, ο δημοφιλής ηθοποιός μπήκε στα πρώτα «-ήντα» και το γιόρτασε με ένα πάρτι 

στανκογλου

Ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου πριν λίγες ημέρες έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με ένα πάρτι

Ο ίδιος διασκέδασε με φίλους και χόρεψε με την καρδιά του - από Prodigy μέχρι θρακιώτικες γκάιντες-  και μάλιστα ανέβασε στα social media σχετικά βιντεάκια! 

Μάλιστα, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τους Thrax Punks, με τους Followers του να τον αποθεώνουν στα σχόλια.

Πολύχρονος!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark