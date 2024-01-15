Ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου πριν λίγες ημέρες έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με ένα πάρτι

Ο ίδιος διασκέδασε με φίλους και χόρεψε με την καρδιά του - από Prodigy μέχρι θρακιώτικες γκάιντες- και μάλιστα ανέβασε στα social media σχετικά βιντεάκια!

Μάλιστα, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τους Thrax Punks, με τους Followers του να τον αποθεώνουν στα σχόλια.

Πολύχρονος!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.