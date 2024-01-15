Η σεζόν της μόδας αρχίζει την Τρίτη με την Εβδομάδα Ανδρικής Ένδυσης στο Παρίσι και τον Pharrell Williams που από μουσικός έγινε σχεδιαστής, να είναι ο πρωταγωνιστής στη βιομηχανία, στην οποία κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο οι διασημότητες.

Η μεγάλη γιορτή της μόδας από τις 16 έως τις 21 Ιανουαρίου υπόσχεται να είναι ένα συνδυασμός δημιουργικότητας, στυλ και σύγχρονων τάσεων.

Ο Louis Vuitton με έσοδα 20 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι υποδέχθηκε τον Pharrell ως τον νέο δημιουργικό διευθυντή του.

Ο σταρ της hip-hop διοργανώνει την δεύτερη επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μετά το ντεμπούτο του το περασμένο καλοκαίρι, όταν κατέλαβε ολόκληρη τη Νέα Γέφυρα, την έβαψε χρυσή και υποδέχθηκε πρωτοκλασάτους καλεσμένους.

Αυτή τη φορά, το σόου του θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Jardin d'Acclimatation στο δυτικό Παρίσι, πιθανότατα παρουσία του νέου πρεσβευτή του brand, του μπασκετμπολίστα ΛεΜπρον Τζέιμς.

Στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι επιστρέφουν οι Balmain και Valentino μετά από αρκετά χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας.

Ο Givenchy, ο οποίος συμμετέχει στη διοργάνωση χώρισε τους δρόμους του με τον σχεδιαστή ανδρικών ενδυμάτων Μάθιου Γουίλιαμς αυτόν τον μήνα και ο αντικαταστάτης του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Συμμετέχουν επίσης οι Berluti, Acne Studios, Wales Bonner, Rick Owens, Dior Homme, LOEWE και πολλοί άλλοι.

Ορισμένοι οίκοι επέλεξαν να μείνουν εκτός Εβδομάδας Μόδας όπως οι Saint Laurent, Celine και Jacquemus - ο τελευταίος διοργανώνει το σόου του, στην Προβηγκία στις 29 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, 42 brand διοργανώνουν επιδείξεις πασαρέλας κατά τη διάρκεια της Eβδομάδας Ανδρικής Ένδυσης και άλλα 32 παρουσιάζουν τις νέες κολεξιόν τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

