Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones: Χορεύουν σε πάρτι στην Ινδία – Δείτε video

Tο διάσημο χολυγουντιανό ζευγάρι, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, επισκέφθηκε την Ινδία με αφορμή το 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου (IFFI) που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη πόλη Γκόα. Παράλληλα απόλαυσε και τις ομορφιές της χώρας.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς κοινοποίησε ένα μικρό βίντεο στο Ιnstagram που δείχνει να χορεύει σε ρυθμούς Παντζάμπι μαζί με τον διάσημο σύζυγό της σε μία παραδοσιακή βραδιά. «Ινδία!!!! Σε αγαπάμε» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ινδία που μας υποδέχτηκε με τόσο μεγάλη χαρά. Το μόνο πράγμα που είναι σταθερό είναι η γενναιοδωρία και η φιλοξενία όλων των Ινδών, είτε βρίσκονται στη Γκόα, τη Βομβάη, το Νέο Δελχί ή την Τζαϊπούρ» δήλωσε όταν ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ η ηθοποιός.

Νωρίτερα, ο Μάικλ Ντάγκλας χόρεψε υπό τους ήχους του βραβευμένου με Όσκαρ τραγουδιού «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR» στη σκηνή του IFFI. Σύμφωνα με το «the Indian Express» τιμήθηκε για την προσφορά του στην 7η τέχνη με το κορυφαίο βραβείο «Satyajit Ray Lifetime Achievement» στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ.

Στην ομιλία του, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ μίλησε για τον Σατιατζίτ Ράι έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα που είχε την τύχη να τον παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. Σημειώνεται ότι ο Ακίρα Κουροσάβα είχε πει πως «το να μην έχει παρακολουθήσει κάποιος τον κινηματογράφο του Ράι είναι ως σαν να μην έχει δει τον Ήλιο ή τη Σελήνη».

«Ο Ρέι ενσάρκωσε αυτό που σημαίνει να είσαι κινηματογραφιστής παγκόσμιας κλάσης. Οι ταινίες του δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τον παλμό της ινδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, αλλά και τις δυνατότητες της διαπολιτισμικής καλλιτεχνικής έκφρασης» είπε στην ευχαριστήρια ομιλία του ο Ντάγκλας και πρόσθεσε: «Ο κινηματογράφος είναι ένα από τα λίγα μέσα που έχει τη δύναμη να μας ενώνει και να μας μεταμορφώνει. Σήμερα είναι πιο σημαντικός από ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

