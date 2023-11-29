Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελεύθερη, ωραία και... σέξι η Σάνα Μαρίν – Δημοσίευσε φωτογραφίες από ταξίδια της

Η 38χρονη Φινλανδή τέως πρωθυπουργός και ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών ανέβασε την Τρίτη στο Instagram άλμπουμ από καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς προορισμούς, με μαγιό και σορτσάκι

Marin

Ελεύθερη και ωραία είναι πια η Σάνα Μαρίν, καθώς χώρισε τον άνδρα της «χώρισε» όμως και από τις πολιτικές υποχρεώσεις, αποχωρώντας από την πρωθυπουργία της Φινλανδίας. 

Η 38χρονη Φινλανδή τέως πρωθυπουργός και ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών ανέβασε την Τρίτη στο Instagram άλμπουμ από καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς προορισμούς, με σέξι μαγιό και σορτσάκι, αποσπώντας ήδη σχεδόν 120.000 likes.  
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάνα Μάριν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark