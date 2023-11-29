Ελεύθερη και ωραία είναι πια η Σάνα Μαρίν, καθώς χώρισε τον άνδρα της «χώρισε» όμως και από τις πολιτικές υποχρεώσεις, αποχωρώντας από την πρωθυπουργία της Φινλανδίας.

Η 38χρονη Φινλανδή τέως πρωθυπουργός και ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών ανέβασε την Τρίτη στο Instagram άλμπουμ από καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς προορισμούς, με σέξι μαγιό και σορτσάκι, αποσπώντας ήδη σχεδόν 120.000 likes.



