Mariah Carey: 10 πράγματα που δεν γνωρίζετε για το «All I Want for Christmas Is You»

Τα Χριστούγεννα που και εσύ αγαπάς πλησιάζουν, με τα γιορτινά τραγούδια και φέτος να ακούγονται παντού, οι όμορφες αυτές μελωδίες να μας μαγεύουν σε κάθε άκουσμά τους και να μας μεταδίδουν ακόμα περισσότερο αυτό το εορταστικό κλίμα. Εξάλλου, θα ήταν μισά τα Χριστούγεννα χωρίς μουσική; Σωστά;

Σίγουρα, λοιπόν, κάθε φορά και κάθε χρόνο που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα δεν γίνεται να μην έχεις ακούσει άπειρες φορές στο ραδιόφωνο, σε καταστήματα, στο σούπερ μάρκετ και γενικά παντού το αγαπημένο σε όλους «All I Want for Christmas Is You».

Πέρα από την όμορφη μελωδία του όμως ήξερες την ιστορία του; Παρακάτω δες 10 πράγματα που δεν γνώριζες για το αγαπημένο σε όλους «All I Want for Christmas Is You».

Η Mariah έσπασε ρεκόρ Billboard

Το «All I Want For Christmas Is You» κατέκτησε, αλλά και παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 10 εβδομάδες, με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες (πάνω από 1 εκατομμύρια στις 25/12/2019). Η Mariah έγινε η πρώτη γυναίκα που είχε ποτέ τρία τραγούδια να βασιλεύουν στο νούμερο ένα για διψήφιο αριθμό εβδομάδων. Είναι επίσης ο τρίτος καλλιτέχνης που το έχει καταφέρει ποτέ, με τους Boyz II Men και τον Drake να είναι οι άλλοι δύο.

Ήταν το πρώτο #1 της Mariah στο Rolling Stone Top 100

Τον Δεκέμβριο του 2019, το «All I Want For Christmas Is You» ανέβηκε στην κορυφή του Rolling Stone Top 100, αποτελώντας το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι της Mariah στο chart.

Γράφτηκε μέσα σε 15 λεπτά

Η Mariah το έγραψε όλο αυτό σε περίπου 15 λεπτά. Συνυπογράφει το επιτυχημένο εορταστικό τραγούδι με τον βετεράνο τραγουδοποιό Walter Afanasieff, ο οποίος λέει ότι η ταχύτητα με την οποία το έγραψαν είναι το μυστικό της επιτυχίας του τραγουδιού. «Σίγουρα δεν είναι η Λίμνη των Κύκνων», είπε. «Αλλά γι’ αυτό είναι τόσο δημοφιλές – επειδή είναι τόσο απλό και εύγευστο!».

Αποτελεί το δεύτερο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο

Η Mariah είναι μια πραγματική αυθεντία, αλλά ο τίτλος αυτού του τραγουδιού; Όχι και τόσο. Οι Vince Vance & The Valiants είχαν κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τίτλο «All I Want For Christmas is You». Αργότερα, ονόμασε και το δικό της έτσι, όμως, σαν τραγούδια δεν μοιάζουν καθόλου.

Το Merry Christmas ήταν το πρώτο εορταστικό άλμπουμ

Στην αρχή η Mariah, δεν ήθελε να κάνει άλλο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Το Merry Christmas ήταν το πρώτο της εορταστικό τραγούδι και το τέταρτο άλμπουμ της καριέρας της που είχε τεράστια επιτυχία. Η αγαπημένη τραγουδίστρια σε όλους έγινε πλήρως χριστουγεννιάτικη.

Είναι από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών

Το τραγούδι είναι η μεγαλύτερη διεθνής επιτυχία της ασύλληπτης τραγουδίστριας, με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 16 εκατομμυρίων αντιτύπων και το 11ο σε πωλήσεις single όλων των εποχών.

Δεν υπάρχει αληθινή μπάντα που να παίζει

Ο Afanasieff τα οργάνωσε όλα στον υπολογιστή του. Οι μόνοι που πραγματικά που συμμετείχαν ήταν η Mariah και οι τραγουδιστές της.

Είναι διεθνής επιτυχία

Ήταν εμπορικά επιτυχημένο σε πολλές χώρες, καθώς κατέκτησε την κορυφή των charts στην Ουγγαρία, ενώ έφτασε στο #2 στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο και βρέθηκε στο Top 10 σε πολλές άλλες χώρες.

Έχει κερδίσει τρία παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες για το τραγούδι

Το τραγούδι με το υψηλότερο chart στο Billboard U.S. Hot 100 από σόλο καλλιτέχνη, το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Spotify σε 24 ώρες και τις περισσότερες εβδομάδες στο Top 10 του βρετανικού singles chart για χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Η Mariah το 2019 το κυκλοφόρησε ανενεωμένο

Το άλμπουμ Merry Christmas επανακυκλοφόρησε λίγα χρόνια πριν το 2019, λίγο πιο ανανεωμένο σε μία άλλη έκδοση. Η Mariah έδωσε επίσης στη δημοσιότητα ακυκλοφόρητο υλικό για ένα νέο μουσικό video.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.