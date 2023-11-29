Η Gigi Hadid ζήτησε συγγνώμη για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με το Ισραήλ και τη μεταχείριση των παιδιών από αυτό. Πριν από λίγες ημέρες είχε ισχυριστεί ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που κρατάει παιδιά ως αιχμάλωτους πολέμου, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Παλαιστίνιου Ahmad Manasra, ο οποίος συνελήφθη σε ηλικία 13 ετών από την ισραηλινή αστυνομία και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση επειδή μαχαίρωσε δύο Ισραηλινούς. Ωστόσο, η δήλωσή της επικρίθηκε για διασπορά παραπληροφόρησης και αντισημιτισμού.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, το διάσημο μοντέλο διευκρίνισε τις προθέσεις της και ζήτησε συγγνώμη που χρησιμοποίησε λάθος παράδειγμα. Εξήγησε ότι προσπαθούσε να τονίσει πως τα παιδιά των Παλαιστινίων που συλλαμβάνονται δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που θα είχε ένα παιδί από το Ισραήλ που κατηγορείται για το ίδιο έγκλημα. Υποστήριξε ότι τα παιδιά, είτε ισραηλινά είτε παλαιστινιακά, αξίζουν ίσα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Σκοπός μου ήταν να επικεντρωθώ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό θέλω επίσης να επαναλάβω ότι η επίθεση σε οποιονδήποτε άνθρωπο, η οποία φυσικά περιλαμβάνει και τους Εβραίους, δεν είναι ποτέ ‘’οκ’’. Η ομηρία αθώων ανθρώπων δεν είναι ποτέ ‘’οκ’’. Το να βλάπτεις κάποιον επειδή είναι Εβραίος δεν είναι ποτέ ‘’οκ’’. Είναι λάθος», ανέφερε στην ανάρτησή της η Gigi Hadid.

Gigi Hadid on Tuesday walked back her false claim that Israel is the “only country in the world” that keeps children as prisoners of war, saying she did not “fact check” before posting. https://t.co/2MiwfKvPdg — The Daily Beast (@thedailybeast) November 28, 2023

Το 28χρονο μοντέλο, το οποίο κατά το ήμισυ κατάγεται από την Παλαιστίνη, έχει υποστηρίξει τον παλαιστινιακό αγώνα στο παρελθόν. Ωστόσο, έχει, επίσης, καταδικάσει τη βία από όλες τις πλευρές στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

«Ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν καλές προθέσεις, αλλά όταν λες ότι ένα παιδί απήχθη, όταν αποδεικνύεται ότι ήταν ένας έφηβος που βγήκε και μαχαίρωσε δύο τυχαίους αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου, μπροστά στην κάμερα και στη συνέχεια δήλωσε "ήθελα να μαχαιρώσω τους Εβραίους"… Ας βάλουμε τα γεγονότα στη θέση τους πριν κάνουμε post σε 78 εκατ. ανθρώπους», έγραψε ο μεγιστάνας της μουσικής, Scooter Braun, αναφερόμενος στον αριθμό των followers της Hadid.

Supermodel Gigi Hadid apologizes for claiming Israel abducts and rapes Palestinians: “I shared something that I did not fact check or deeply think about prior to reposting."#Israel | #GigiHadid https://t.co/ji3VwTndXT — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 29, 2023

Η δήλωση του διάσημου μοντέλου χαιρετίστηκε από ορισμένους, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού σούπερ μόντελ, Bar Refaeli, η οποία είχε επικρίνει την προηγούμενη ανάρτησή της. Ωστόσο, άλλοι συνέχισαν να την επικρίνουν για τις απόψεις της.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους, τόσο Ισραηλινούς όσο και Παλαιστίνιους. Η πρόσφατη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θεωρήθηκε ως ένα θετικό βήμα προς τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.