Η Megan Thee Stallion δεν ήταν ποτέ εκείνη που δίσταζε να δημοσιεύει σέξι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024, η ράπερ επέστρεψε και πάλι, όταν «ανέβασε» στο Instagram νέες εικόνες για να «πειράξει» τους 31,7 εκατ. θαυμαστές και ακολούθους της, που την έδειχναν να επιδεικνύει το ντεκολτέ της με ένα μεταλλικό σουτιέν.

Στην ανάρτηση, η 28χρονη από το Σαν Αντόνιο του Τέξας, η οποία μεγάλωσε στο Χιούστον, έγραψε: «Δουλεύω». Η Megan (κατά κόσμον Megan Jovon Ruth Pete) συμπλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας ασημένια κοσμήματα.

Η Megan έχει πολλά για τα οποία πρέπει να είναι ευγνώμων τις τελευταίες ημέρες, αν σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο της σόλο τραγούδι, το «Hiss», βρίσκεται στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.